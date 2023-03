Szukają dyrektorów w Dęblinie

W skład dęblińskiego ZSO wchodzi Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa nr 5. Aktualnie, dyrektorem placówki jest nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, Joanna Pardo. Obecnie trwa ogłoszony przez burmistrza Dęblina konkurs na to stanowisko. Kandydaci zainteresowani rekrutacją czas na złożenie wymaganych dokumentów aplikacyjnych mają do 10 marca. Wymagane jest m.in. wyższe wykształcenie, przygotowanie pedagogiczne oraz co najmniej pięcioletni staż pracy dydaktycznej.

Tyle samo czasu na złożenie ofert mają kandydaci na dyrektorów pozostałych dęblińskich placówek: Szkoły Podstawowej nr 2 im. W. Broniewskiego oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 „Bajka”. Obecnie wymienioną podstawówką z ul. 1 Maja zarządza Bożena Nowak. Dyrektorem przedszkola z ul. Niepodległości pozostaje natomiast Anna Niespodziana.

O tym, czy na wymienionych stanowiskach dojdzie to przetasowań dowiemy się za kilka tygodni. Wcześniej, kandydaci na dyrektorów, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, by odpowiedzieć na pytania konkursowych komisji.