Trzymał mnóstwo akumulatorów w domu. To nie było hobby

48-letni mieszkaniec Dęblina wpadł w gdy usiłował dokonać kradzieży akumulatorów i radioodtwarzaczy z samochodów osobowych.

– Do zajścia doszło na terenie jednej z firm na terenie Ryk. Ponadto mundurowi odzyskali 7 akumulatorów i radioodtwarzacz, które były już przygotowane przez sprawcę do wyniesienia z terenu przedsiębiorstwa. Mężczyzna dodatkowo posiadał przy sobie narzędzia służące do demontażu akumulatorów – opisuje sytuacje policja.

Ale to nie zakończyło sprawy, bo gdy przeszukano dom mężczyzny, mundurowi znaleźli jeszcze 35 akumulatorów i 3 radia samochodowe.

– Mężczyźnie udowodniono, iż kradzieży tych przedmiotów dokonał w przeszłości z terenu tej samej firmy. Pokrzywdzony oszacował straty na kwotę blisko 5 tysięcy złotych – dodają funkcjonariusze.

Mężczyźnie przedstawiono już zarzuty. Był już notowany w przeszłości za podobne przestępstwa. Za kradzież 48-latkowi grozi do 5 lat więzienia.