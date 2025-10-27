Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Ciężko wygrać w Słupsku, jak się nie trafia trójek. Opinie po meczu Czarni - PGE Start

Autor: Kamil Kozioł
(fot. Wojciech Szubartowski)

PGE Start Lublin został w sobotę rozbity przez Energę Czarni Słupsk aż 72:98. Zapraszamy do zapoznania się z pomeczowymi wypowiedziami bohaterów tej rywalizacji

Bartłomiej Pelczar (zawodnik PGE Start Lublin)

- Czarni wygrali zasłużenie. Potrafiliśmy zejść na kilka punktów różnicy, ale ciężko tu wygrać, jak się nie trafia trójek.

Wojciech Kamiński (trener PGE Start Lublin)

- Gratuluję rywalom. Czarni byli zdecydowanie lepszą drużyną. Zbliżyliśmy się w trzeciej kwarcie na jednocyfrową różnicę. Ten mecz nie szedł jednak po naszej myśli. Rywale się napędzali, trafiali za 3 punkty i wyprowadzali szybkie kontry. Chcieliśmy atakować pewnych zawodników. Aby wyegzekwować pewne rzeczy, to trzeba trafiać. Przestrzegałem zawodników, jak atakować rywali. Mecz zaczęliśmy od nieprzemyślanych rzutów. Nie mieliśmy tak zacząć. To pozwoliło rywalom popłynąć na fali dobrej gry

Szymon Tomczak (zawodnik Energa Czarni Słupsk)

- Gratuluję drużynie. Wyszliśmy na boisko z energią i wygraliśmy spotkanie. Mam nadzieję, że tak będzie w kolejnych meczach Inaczej się gra z taką wspaniałą publicznością, na kosze które znamy. Na wyjeździe mamy problem, ale popracujemy, żeby w Toruniu było lepiej

Roberts Stelmahers (trener Energa Czarni Słupsk)

- Jestem szczęśliwy z wygranej. Widać, że łatwiej nam się gra u siebie niż na wyjeździe. Tam gramy jeszcze poniżej możliwości. To jednak początek sezonu i musimy przyzwyczaić się do rytmu

 

Czytaj więcej o:
Energa Czarni Słupsk Orlen Basket Liga PGE Start Lublin

PGE Start Lublin został w sobotę rozbity przez Energę Czarni Słupsk aż 72:98. Zapraszamy do zapoznania się z pomeczowymi wypowiedziami bohaterów tej rywalizacji
2500 złotych - tyle wyniósł mandat za zbyt szybką jazdę w terenie zabudowanym

Pędzili na „złamanie karku”. Pożegnali się z prawem jazdy

 Piraci drogowi w powiecie łęczyńskim nie mają lekko. Policjanci z miejscowej drogówki zatrzymali kolejnych kierowców, którzy w obszarze zabudowanym przekroczyli dozwoloną prędkość o kilkadziesiąt kilometrów na godzinę. Wszyscy jechali grubo ponad 100 km/h.
Zatrzymany 32-latek w drodze na przesłuchanie

Gangus trafił za kratki

Groźnego przestępcę poszukiwanego za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, handel narkotykami oraz pobicie funkcjonariusza zatrzymali policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. 32-latek planował ucieczkę z kraju i ukrywał się w wynajętym mieszkaniu. Do odbycia ma karę blisko pięciu lat pozbawienia wolności.
Ukrainiec w drodze do domu

Z promilami za kierownicą. 33-latek z Ukrainy wydalony z Polski

Ponad 1,3 promila alkoholu w organizmie i decyzja o deportacji z zakazem wjazdu do strefy Schengen na pięć lat. Tak zakończyła się nocna jazda 33-letniego obywatela Ukrainy zatrzymanego w Chełmie.

W weekend Grom Kąkolewnica musiał uznać wyższość Victorii Parczew

LKS Agrotex Milanów pokonał ŁKS Łazy, Bizon rozbił Sokoła, a Kujawiak nie zebrał składu

LKS Agrotex Milanów lepszy od ŁKS Łazy. Wysoka wygrana Bizona Jeleniec z Sokołem Adamów. Nie odbył się mecz: Az-Bud Komarówka Podlaska - Kujawiak Stanin. Goście nie zebrali składu i nie przyjechali. Lutnia Piszczac ograła Red Sielczyk, a KS Drelów Unię Żabików. Victoria Parczew pokonała Grom Kąkolewnica.
Zmiany w komunikacji miejskiej. Sprawdź zanim wyjdziesz na przystanek
Lublin

Zmiany w komunikacji miejskiej. Sprawdź zanim wyjdziesz na przystanek

Od piątku, 31 października 2025 r., Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie wprowadza zmiany w rozkładach jazdy. Dotyczą one obsługi komunikacyjnej Zalewu Zemborzyckiego i ogródków działkowych oraz zbliżającego się święta Wszystkich Świętych.
Astra Leśniowice pokonała Brata Siennica Nadolna

Astra wygrała z Bratem, Frassati rozgromił Hetmana i reszta wyników chełmskiej okręgówki

Astra Leśniowice pokonała Brata Siennica Nadolna. Unia Rejowiec ograła Vitrum Wola Uhruska. Frassati Fajsławice rozbił Hetmana Żółkiewka 6:0
Wiceminister Małgorzata Gromadzka
Rozmowa

Wiceminister Gromadzka: Wieś to moje miejsce na ziemi

- Nową funkcję traktuję jak misję. Chcę pomóc rolnikom wyjść z kryzysu. I wzmocnić polską wieś, żeby chciały w niej zostać nasze dzieci – mówi nam Małgorzata Gromadzka, posłanka z Lubelszczyzny, nowa sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kongres Przyszłości Narodowej już za nami

Kongres Przyszłości Narodowej już za nami

Kongres Przyszłości Narodowej - wyjątkowe wydarzenie pod hasłem „Historia mówi przez pokolenia” - odbył się w dniach 15-16 października 2025 r. w Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej. Przez dwa dni uczestnicy mogli wziąć udział w spotkaniach, pokazach i warsztatach przygotowanych przez Instytut Pamięci Narodowej, łączących historię z nowoczesną formą edukacji. W wydarzeniu wzięło udział blisko 5 tys. osób.
Mężczyzna został zatrzymany i przekazany policjantom z Komisariatu Policji w Bełżycach, a rower wrócił do prawowitego właściciela

Cyklista na kradzionym rowerze wpadł w oko policjantowi

Victoria Łukowa znów wygrywa i zmierza po mistrzostwo jesieni w zamojskiej klasie okręgowej

Victoria Łukowa znów wygrywa i zmierza po mistrzostwo jesieni w zamojskiej klasie okręgowej

Victoria Łukowa pewnie zmierza po mistrzostwo jesieni. W 12. kolejce zespół dowodzony przez Jarosława Stępnia pojechał do Bodaczowa i nie miał większych problemów z pokonaniem tamtejszego BKS. Dzięki temu drużyna z Łukowej umocniła się na fotelu lidera i nadal ma cztery punkty przewagi nad Grafem Chodywańce, z którym zmierzy się za tydzień
Jak ustawić zegarek smartwatch, aby maksymalnie wykorzystać jego funkcje zdrowotne i sportowe

Jak ustawić zegarek smartwatch, aby maksymalnie wykorzystać jego funkcje zdrowotne i sportowe

Prawidłowe ustawienie smartwatcha to podstawa, by w pełni wykorzystać jego potencjał – od precyzyjnego śledzenia aktywności, przez monitorowanie zdrowia, po personalizowane powiadomienia. Dzięki odpowiedniej konfiguracji zyskasz dokładniejsze pomiary tętna, spalonych kalorii czy jakości snu, co przełoży się na realne, lepsze wyniki treningowe i zdrowszy styl życia, a w konsekwencji na większą motywację do regularnych ćwiczeń i dbania o siebie.

Zdjęcie ilustracyjne

Poważny wypadek w sali zabaw. 11-latka w szpitalu

Jedenastoletnia dziewczynka z poważnymi obrażeniami ciała trafiła do szpitala po wypadku w jednej z sal zabaw w Lublinie – poinformowała w niedzielę policja. Wstępnie ustalono, że dziecko upadło na poduszkę, która powinna być napompowana.
Piłkarze Powiślaka nie przestają zaskakiwać obserwatorów lubelskiej klasy okręgowej

Powiślak lepszy od Górnika II Łęczna po golach nastolatków, pozostałe wyniki lubelskiej okręgówki

Powiślak Końskowola pokonał rezerwy Górnika Łęczna. Młodzi piłkarze, Patryk Charchuła i Bartłomiej Kiełczewski, zapamiętają na długo sobotnie zawody.
Powiat chce wydać książkę kucharską. Zgłoś ulubiony przepis

Powiat chce wydać książkę kucharską. Zgłoś ulubiony przepis

Powiat radzyński wyda książkę kucharską. Najpierw samorząd zachęca mieszkańców do zgłaszania przepisów.
PKO BP EKSTRAKLASA
13. KOLEJKA

Wyniki:

Arka Gdynia  - Piast Gliwice 2-1
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Zagłębie Lubin 1-1
GKS Katowice - Korona Kielce 1-0
Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 2-1
Legia Warszawa - Lech Poznań 0-0
Motor Lublin - Widzew Łódź 3-0
Pogoń Szczecin - Cracovia 2-1
Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk 2-1
Radomiak Radom - Wisła Płock

Tabela:

1. Górnik 13 26 21-11
2. Jagiellonia 12 24 24-15
3. Cracovia 12 21 21-14
4. Wisła Płock 11 21 15-8
5. Lech 12 20 20-18
6. Korona 13 19 16-12
7. Zagłębie 12 17 25-18
8. Raków 12 17 14-16
9. Pogoń 13 17 20-23
10. Legia 12 16 14-12
11. Widzew 13 16 20-20
12. Radomiak 12 15 22-22
13. Arka 13 15 9-20
14. Motor 12 14 16-21
15. Katowice 13 14 17-24
16. Lechia 13 10 22-29
17. Bruk-Bet 13 10 17-25
18. Piast 11 7 10-15

