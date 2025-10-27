Młodzież kontra smog. Finał Technikon ESA w Lublinie

W Lublinie odbył się finał ogólnopolskiego konkursu Technikon ESA, w którym młodzi wynalazcy z całej Polski pokazali, że o klimat można walczyć nie tylko w laboratoriach, ale i w szkolnych pracowniach. Dziesięć najlepszych drużyn z techników i liceów z całego kraju spotkało się w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Elsnera w Lublinie, by zaprezentować swoje autorskie projekty ekologiczno-technologiczne.

Konkurs Technikon ESA, organizowany jest przez NASK – Państwowy Instytut Badawczy w ramach programu Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA).

– To właśnie młodzi ludzie są motorem zmiany. Mają odwagę myśleć inaczej i działać tam, gdzie inni dopiero zaczynają planować. NASK od lat wspiera takie inicjatywy, bo wierzymy, że cyfrowe kompetencje i świadomość ekologiczna to fundament przyszłości – podkreślał Radosław Nielek, dyrektor NASK.

Projekty, które inspirują

Podczas finału uczniowie nie tylko prezentowali swoje projekty, ale też odpowiadali na pytania jury, które oceniało innowacyjność, walory praktyczne i wpływ na środowisko. Wśród najbardziej docenionych pomysłów znalazły się:

Inteligentny System Nawadniania Roślin – wykorzystujący czujniki wilgotności i algorytmy IoT do oszczędzania wody,

– wykorzystujący czujniki wilgotności i algorytmy IoT do oszczędzania wody, BIOFABRYKA 2.0 – prototyp instalacji przetwarzającej bioodpady na biopaliwo,

– prototyp instalacji przetwarzającej bioodpady na biopaliwo, BioLumen – biologiczne filtry świetlne oczyszczające powietrze,

– biologiczne filtry świetlne oczyszczające powietrze, GreenPrint Line – projekt odzysku plastiku i ponownego wykorzystania go w druku 3D,

– projekt odzysku plastiku i ponownego wykorzystania go w druku 3D, Bagna – naturalne magazyny węgla i wody – edukacyjna kampania i model pokazujący znaczenie mokradeł w retencji wody i walce z CO₂.

Każdy z zespołów pracował przez kilka miesięcy pod opieką nauczyciela-mentora, łącząc szkolną wiedzę z praktyką, programowaniem i ideą zrównoważonego rozwoju.

Każda z finałowych drużyn dostała również bon o wartości 2 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych, a łączna pula nagród wyniosła 100 000 zł.

– To nie tylko konkurs, ale doświadczenie, które uczy pracy zespołowej, prezentacji i przekuwania pomysłów w realne rozwiązania – podsumowała Barbara Leśniczak, kierownik programu ESA. – Widzimy, jak ogromny potencjał drzemie w młodzieży i jak bardzo potrzebują oni przestrzeni do działania.