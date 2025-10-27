Finansowy zastrzyk od powiatu. Włodawski szpital łapie drugi oddech

Szpital we Włodawie, jedyna tego typu placówka w powiecie, od miesięcy zmaga się z rosnącymi kosztami utrzymania, energii i niedoszacowanymi kontraktami z Narodowym Funduszem Zdrowia. By pomóc w opanowaniu narastających zobowiązań, radni powiatowi podjęli decyzję o umorzeniu 238 tysięcy złotych należności – w tym czynszu, opłat za media oraz odsetek.

Jak podkreślają władze powiatu, to element szerszej strategii ratunkowej, której celem jest poprawa kondycji ekonomicznej szpitala oraz stworzenie trwałych podstaw jego dalszego rozwoju.

Plan naprawczy z myślą o mieszkańcach

Zarząd Powiatu Włodawskiego konsekwentnie realizuje program naprawczy obejmujący analizę kosztów, racjonalizację wydatków i reorganizację struktury jednostki. W ocenie samorządowców takie działania to nie tylko ekonomiczna konieczność, ale także inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców.

– Wsparcie dla naszego szpitala traktujemy jako inwestycję w bezpieczeństwo mieszkańców – mówi Mariusz Zańko, starosta włodawski. – Placówka ta jest niezbędna dla zapewnienia dostępu do leczenia w sytuacjach nagłych, a także w codziennej opiece zdrowotnej. Decyzja rady powiatu to świadomy krok w tym kierunku, podjęty z troską o przyszłość instytucji i ludzi, którzy z jej usług korzystają.

Szpital, który leczy i zatrudnia

Placówka zatrudnia kilkuset pracowników, w tym lekarzy, pielęgniarki, ratowników i personel pomocniczy. Dla wielu mieszkańców powiatu to nie tylko miejsce leczenia, ale również główny pracodawca i ośrodek życia zawodowego.

Szpital prowadzi m.in. oddziały chirurgii, interny, ginekologii, rehabilitacji i pomocy doraźnej, zapewniając podstawową opiekę medyczną zarówno mieszkańcom miasta, jak i terenów wiejskich, gdzie dostęp do świadczeń zdrowotnych jest ograniczony.

Kolejne kroki w stronę stabilizacji

Władze powiatu zapowiadają dalsze działania naprawcze. W planach są m.in. inwestycje w efektywność energetyczną budynków, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania infrastruktury medycznej oraz rozwijanie współpracy z organizacjami wspierającymi ochronę zdrowia.

Decyzja o umorzeniu części należności to więc nie koniec, a dopiero kolejny etap w drodze do uzdrowienia finansów SPZOZ. Dzięki niej włodawski szpital może spokojniej planować przyszłość i nadal pełnić s`woją ważną rolę w systemie opieki zdrowotnej.