Pędzili na „złamanie karku”. Pożegnali się z prawem jazdy

W piątek po godzinie 16 w miejscowości Jawidz (gmina Spiczyn) policjanci zatrzymali do kontroli 30-letniego kierowcę renaulta, mieszkańca gminy Borki. Pomiar wykazał, że jechał z prędkością 129 km/h przy ograniczeniu do 50 km/h.

Następnego dnia, przed godziną 10, w miejscowości Zezulin (gmina Ludwin) wpadł kierowca volvo. 53-letni mieszkaniec Świdnika miał na liczniku 117 km/h.

Z kolei w niedzielę, przed godziną 13, przez miejscowość Ludwin pędził jeepem 36-letni mieszkaniec Łęcznej. Przekroczył prędkość do 115 km/h w terenie zabudowanym.

Wszyscy kierowcy pożegnali się z prawem jazdy. Policjanci ukarali ich również wysokimi mandatami i punktami karnymi.