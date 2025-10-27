Lublin z czasów naszych dziadków. Wiesz jak kiedyś nazywały się te ulice?

Większość lubelskich ulic zmieniła swoje nazwy po upadku PRL-u. Dla jednych był to czas pełen nostalgii, dla innych – moment, o którym wolą zapomnieć. Jedno jest pewne: lata 90. przyniosły w Lublinie prawdziwą rewolucję, także na tabliczkach z nazwami ulic.

W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wiele ulic w całym kraju – również w Lublinie – nosiło imiona działaczy partyjnych. Gdy przyszedł czas zmian, zaczęto nadawać im bardziej neutralne lub historyczne nazwy, by symbolicznie odciąć się od poprzedniego ustroju.

Pamiętasz, gdzie znajdowała się ulica Mariana Buczka? Albo gdzie stał pomnik Bieruta i jak dziś nazywa się jego dawna ulica? Jeśli potrafisz odpowiedzieć na te pytania, nasz quiz jest właśnie dla Ciebie! Przygotowaliśmy 20 pytań o dawne PRL-owskie nazwy lubelskich ulic. Sprawdź swoją pamięć i zobacz, jak dobrze znasz historię miasta!