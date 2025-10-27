Lublin będzie miał ultranowoczesne autobusy. Prezydent Żuk: Sprostamy oczekiwaniom mieszkańców

Władze Lublina podpisały umowę na dostawę 9 przegubowych autobusów hybrydowych z firmą Solaris. Nowe pojazdy uzupełnią wcześniejsze zamówienia – po 20 autobusów hybrydowych i wodorowych. Wkrótce miasto rozstrzygnie także przetarg na 15 nowych trolejbusów.

Prezydent Krzysztof Żuk podkreślał, że konsekwentne i wieloletnie działania pozwoliły stworzyć w Lublinie nowoczesny, zrównoważony, niskoemisyjny lub zeroemisyjny system transportu zbiorowego, który już spełnia wymogi Komisji Europejskiej.

- Wchodzimy spokojnie w nowy okres programowania unijnego, w którym będziemy dalej poszukiwać źródeł finansowania rozwoju komunikacji, tak żeby sprostać oczekiwaniom mieszkańców. Od 2010 roku inwestycje w transport publiczny są stałym elementem strategii rozwoju miasta. Dziękuję firmie Solaris za wieloletnią, bardzo dobrą współpracę. To partner, na którego zawsze możemy liczyć – mówił prezydent Żuk.

Lublin liderem

Tomasz Fulara, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju, dodawał, że 2026 rok będzie momentem widocznej zmiany. W mieście pojawią się wówczas nowe autobusy, a pasażerowie odczują poprawę komfortu podróży.

– Stawiamy na transport niskoemisyjny i zeroemisyjny. Lublin jest dziś liderem w Polsce w zakresie autobusów elektrycznych, trolejbusów i pojazdów wodorowych – podkreślał wiceprezydent Fulara.

Dodał, że zwiększenie pojemności taboru jest konieczne, ponieważ liczba pasażerów po pandemii znów rośnie – w 2024 roku odbyli oni prawie 110 milionów podróży. W planach są więc kolejne inwestycje w ramach nowego okresu programowania funduszy unijnych.

– Lublin, jako część programu Polska Wschodnia, ma duże szanse na dalsze dofinansowanie – zaznaczył Fulara.

Prezes MPK Lublin, Bogdan Kołciuk, zwrócił uwagę na wymiar praktyczny inwestycji. Średni wiek taboru autobusowego wynosi aktualnie jedenaście lat, a trolejbusowego - dziewięć. Nowe pojazdy obniżą średnią i poprawią jakość podróży.

– 9 autobusów, na które podpisujemy kontrakt, to dogrywka do wcześniejszego zamówienia. Dzięki oszczędnościom możemy kupić kolejne pojazdy w identycznej kompletacji – wyjaśnił Kołciuk.

Ultranowoczesne autobusy

Nowe autobusy hybrydowe wyposażone są w dwa silniki: spalinowy i elektryczny. Silnik spalinowy zasila generator ładujący baterie, które umożliwiają cichą i bezemisyjną jazdę w centrum miasta. Pojazdy mogą też być ładowane z gniazda plug-in i odzyskują energię podczas hamowania. Prezes MPK wyliczał, że Lublin ma obecnie 106 autobusów przegubowych, a potrzebuje około 150. Zakupy pozwolą ten cel osiągnąć.

Producent autobusów, firma Solaris, zapowiada przyspieszenie dostaw.

– Już na wiosnę mieszkańcy będą mogli korzystać z 20 hybryd, a kolejne 9 pojawi się na przełomie czerwca 2026 roku. Lublin jest jednym z kluczowych partnerów naszej firmy i jednym z zaledwie trzech polskich miast, które utrzymały trolejbusy, co dziś przekłada się na lepszą jakość powietrza – mówił Krzysztof Musiał, dyrektor sprzedaży firmy Solaris.

Nowe autobusy będą mieć 18 metrów długości i pomieszczą około 120-130 pasażerów. Będą w pełni klimatyzowane, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażone w monitoring i nowoczesne systemy bezpieczeństwa - asystenta prawej strony i system zapobiegający kolizjom. Napęd elektryczno-spalinowy z baterią 30 kWh pozwoli przejechać do 20 kilometrów bez użycia silnika diesla, a zużycie paliwa będzie o 20 proc. niższe.

69 nowych pojazdów

W najbliższych latach na lubelskie ulice wyjedzie łącznie 69 nowych autobusów. 39 już w 2026 roku. 85 proc. wartości netto pojazdów zostanie pokryte z funduszy unijnych. Ponad 24 milionów złotych dla obecnego kontraktu i 43 miliony złotych dla wcześniejszego.

Tak duża wymiana taboru to przełomowy moment dla miasta. Już w przyszłym roku co czwarty pojazd poruszający się po Lublinie będzie nowy.

- Czegoś takiego jeszcze nie było. To najlepszy dowód, że Lublin staje się jednym z liderów zrównoważonego transportu w Polsce - podkreśla wiceprezydent Fulara.