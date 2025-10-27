Gangus trafił za kratki

Groźnego przestępcę poszukiwanego za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, handel narkotykami oraz pobicie funkcjonariusza zatrzymali policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. 32-latek planował ucieczkę z kraju i ukrywał się w wynajętym mieszkaniu. Do odbycia ma karę blisko pięciu lat pozbawienia wolności.
Policjanci z Referatu Poszukiwań i Identyfikacji Osób KMP w Lublinie wspólnie z funkcjonariuszami wydziału narkotykowego namierzyli poszukiwanego 32-latka. Wczoraj ustalili miejsce jego ukrywania się i weszli do wynajmowanego mieszkania. Mężczyzna był kompletnie zaskoczony działaniami operacyjnych i swoim zatrzymaniem.
– Za mężczyzną wydany został nakaz doprowadzenia do zakładu karnego. Był poszukiwany za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się handlem narkotykami oraz za pobicie i znieważenie funkcjonariusza – poinformował podinspektor Kamil Gołębiowski, oficer prasowy KMP w Lublinie. Z ustaleń policjantów wynikało, że 32-latek planował wyjazd z Polski.
Po wykonaniu czynności procesowych został doprowadzony do zakładu karnego, gdzie spędzi blisko pięć lat.
Źródło: KMP Lublin