Gangus trafił za kratki

Policjanci z Referatu Poszukiwań i Identyfikacji Osób KMP w Lublinie wspólnie z funkcjonariuszami wydziału narkotykowego namierzyli poszukiwanego 32-latka. Wczoraj ustalili miejsce jego ukrywania się i weszli do wynajmowanego mieszkania. Mężczyzna był kompletnie zaskoczony działaniami operacyjnych i swoim zatrzymaniem.

– Za mężczyzną wydany został nakaz doprowadzenia do zakładu karnego. Był poszukiwany za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się handlem narkotykami oraz za pobicie i znieważenie funkcjonariusza – poinformował podinspektor Kamil Gołębiowski, oficer prasowy KMP w Lublinie. Z ustaleń policjantów wynikało, że 32-latek planował wyjazd z Polski.

Po wykonaniu czynności procesowych został doprowadzony do zakładu karnego, gdzie spędzi blisko pięć lat.

Źródło: KMP Lublin