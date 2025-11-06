Dynamo Kijów wreszcie wygrało na Arenie Lublin. Ukraińcy nie dali szans Zrinjskiemu Mostar

Posucha strzelecka Dynama Kijów w Lidze Konferencji Europy trwała łącznie 201 minut. Dopiero w trzecim swoim występie w tych piłkarze mistrza Ukrainy rozwiązali worek z bramkami, a zrobił to Denys Popov.
To trafienie uruchomiło całą lawinę dobrych zagrań w wykonaniu Dynama, chociaż kolejne bramki padły dopiero po przerwie. Działo się to jednak w ilościach hurtowych. W 56 min na 2:0 podwyższył dobrze znający lubelski obiekt z czasów gry w Zorii Ługańsk Eduardo Guerrero. Po chwili resztek nadziei Bośniaków pozbawili Vladyslav Kabaiev i Vitaliy Buialskyi. W samej końcówce natomiast wynik ustalili Andriy Yarmolenko oraz Vladislav Blanuta. W ten sposób w sercach kibiców Dynama odżyła nadzieja na awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy. (kk)
Dynamo Kijów – Zrinjski Mostar 6:0 (1:0)
Bramki: Popov (21), Guerrero (56), Kabaiev (59), Buialskyi (67), Yarmolenko (78), Blanuta (83).
Dynamo: Nescheret – Mykhavko, Thiare, Popov, Tymchyk, Buialskyi (67 Yarmolenko), Mykhailenko, Pikhnalonok (71 Shaparenko), Ogundana (46 Voloshyn), Kabaiev (79 Torres), Guerrero (67 Blanuta).
Zrinjski: Ljubić – Mamić, Dujmović, Masić, Vranjković, Sakota (86 Mikić), Filipović (57 Surdanović), Djurasek (57 Ivanćić), Pranjić (78 Cavar), Damascan (57 Burey), Majić.
Żółta kartka: Djurasek. Sędziował: Nagtegaal (Holandia). Widzów: 1000.