Praca na wyciagnięcie ręki i duże zarobki. Pensja nawet powyżej 10 tys. zł

1 stycznia 2025 roku wzrosła najniższa krajowa. Teraz osoba zatrudniona na pełen etat zarobi 4666 zł brutto, co daje 3510,92 zł netto, czyli na rękę.

Oznacza to, że osoby zarabiające najniższą krajową na swoich kontach zobaczą około 250 zl więcej niż w minionym roku. Jednak pamiętajmy, że te kwoty mogą się minimalnie różnić. Chodzi tutaj o indywidualne sytuacje pracownika: uczestnictwo w PPK, ulgę dla młodych czy wyższe koszty uzyskania przychodu.

Ale to nie jedyna podwyżka. Wraz ze wzrostem płacy minimalnej, wzrosła także minimalna stawka godzinowa. Od nowego roku wynosi 30,50 zł brutto dla określonych umów cywilnoprawnych.

Według ustawy budżetowej na 2025 rok, średnia miesięczna pensja wyniesie w tym roku 8673 zł. Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie od początku 2025 roku stanowi 53,8 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Na kolejną podwyżkę najniższej krajowej pracownicy muszą poczekać do 1 stycznia 2026 roku. Wtedy najniższe wynagrodzenie wyniesie 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa - 31,40 zł brutto.

Na stronie internetowej Urzędu Pracy w zakładce Centralnej Bazy Ofert Pracy znajdziemy także oferty, gdzie zarobki znacznie przewyższają najniższą krajową. I to w województwie lubelskim. Aktualnie poszukiwani są specjaliści z branży:

naukowej - laborant

- laborant mechanicznej - mechanik, elektromechanik

- mechanik, elektromechanik logistycznej - kierowca

- kierowca IT - informatyk, grafik komputerowy

- informatyk, grafik komputerowy restauracyjnej - pomoc kuchenna, kelner

Wybraliśmy najświeższe oferty z województwa lubelskiego, gdzie wynagrodzenie wynosi minimum pięć tysięcy złotych. Sprawdź w naszej galerii najciekawsze oferty i pomyśl - może przyda ci się zmiana pracy.