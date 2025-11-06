Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Praca na wyciagnięcie ręki i duże zarobki. Pensja nawet powyżej 10 tys. zł

(fot. DW/archiwum)

Chcesz zmienić pracę, ale zastanawiasz się czy warto? Sprawdzamy jakie oferty i jakiej wysokości zarobki możesz liczyć w województwie lubelskim. Za was przejrzeliśmy Centralną Bazę Ofert Pracy.

1 stycznia 2025 roku wzrosła najniższa krajowa. Teraz osoba zatrudniona na pełen etat zarobi 4666 zł brutto, co daje 3510,92 zł netto, czyli na rękę. 

Oznacza to, że osoby zarabiające najniższą krajową na swoich kontach zobaczą około 250 zl więcej niż w minionym roku. Jednak pamiętajmy, że te kwoty mogą się minimalnie różnić. Chodzi tutaj o indywidualne sytuacje pracownika: uczestnictwo w PPK, ulgę dla młodych czy wyższe koszty uzyskania przychodu.

Ale to nie jedyna podwyżka. Wraz ze wzrostem płacy minimalnej, wzrosła także minimalna stawka godzinowa. Od nowego roku wynosi 30,50 zł brutto dla określonych umów cywilnoprawnych.

Według ustawy budżetowej na 2025 rok, średnia miesięczna pensja wyniesie w tym roku 8673 zł. Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie od początku 2025 roku stanowi 53,8 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Na kolejną podwyżkę najniższej krajowej pracownicy muszą poczekać do 1 stycznia 2026 roku. Wtedy najniższe wynagrodzenie wyniesie 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa - 31,40 zł brutto.

Na stronie internetowej Urzędu Pracy w zakładce Centralnej Bazy Ofert Pracy znajdziemy także oferty, gdzie zarobki znacznie przewyższają najniższą krajową. I to w województwie lubelskim. Aktualnie poszukiwani są specjaliści z branży:

  • naukowej - laborant
  • mechanicznej - mechanik, elektromechanik
  • logistycznej - kierowca
  • IT - informatyk, grafik komputerowy
  • restauracyjnej - pomoc kuchenna, kelner

Wybraliśmy najświeższe oferty z województwa lubelskiego, gdzie wynagrodzenie wynosi minimum pięć tysięcy złotych. Sprawdź w naszej galerii najciekawsze oferty i pomyśl - może przyda ci się zmiana pracy.

 
Jest 50 wakatów do obsadzenia. Służba więzienna rekrutuje

Jest 50 wakatów do obsadzenia. Służba więzienna rekrutuje

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy
film
WIDEO

Lublin wspiera młodych i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy

Stadnina koni szuka fachowca od hodowli krów
rolnictwo

Stadnina koni szuka fachowca od hodowli krów

Chcesz zmienić pracę, ale zastanawiasz się czy warto? Sprawdzamy jakie oferty i jakiej wysokości zarobki możesz liczyć w województwie lubelskim. Za was przejrzeliśmy Centralną Bazę Ofert Pracy.
Padwa gra w piątek z Gwardią, AZS AWF Biała Podlaska jedzie do Wągrowca

Padwa gra w piątek z Gwardią, AZS AWF Biała Podlaska jedzie do Wągrowca

KPR Padwa Zamość i AZS AWF Biała Podlaska wracają do rywalizacji o punkty. Najwcześniej, bo już w piątek o godzinie 19, do walki przystąpią zamościanie. Ich przeciwnikiem będzie Gwardia Koszalin.
Handlowali rowerami kradzionymi w Holandii i Belgii

Handlowali rowerami kradzionymi w Holandii i Belgii

Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, która miała zajmować się kradzieżą rowerów elektrycznych w krajach Beneluksu, a następnie sprzedażą ich w Polsce. Według ustaleń śledczych łupem złodziei padło co najmniej 71 jednośladów o łącznej wartości ponad 260 tysięcy złotych.
Fabio Ronaldo na polskich boiskach zaliczył już: dwa gole i asystę

Motor szykuje się do meczu z Wisłą Płock, co ze zdrowiem Fabio Ronaldo?

W ostatnim meczu Motoru z Lechem Poznań z bardzo dobrej strony pokazał się skrzydłowy ekipy z Lublina Fabio Ronaldo. Niestety, Portugalczyk ze względu na kontuzję uda spędził na boisku tylko 45 minut. W ostatnich dniach trenował z zespołem, ale nie na sto procent.
Patryk M. ps. „Wielki Bu” przekazany Polsce. Czynności procesowe w Lublinie

Patryk M. ps. „Wielki Bu” przekazany Polsce. Czynności procesowe w Lublinie

Patryk M., znany jako „Wielki Bu”, został przekazany stronie polskiej przez władze niemieckie na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Jak poinformowała w czwartek Prokuratura Krajowa, mężczyzna został przewieziony do Aresztu Śledczego w Szczecinie.
Wszystkie stawki podatku od nieruchomości, zgodnie zdecyzją radnych, w przyszłym roku będą wyższe. Najniższy wzrost zaplanowano dla posiadaczy domów i mieszkań
Puławy

Podatek od nieruchomości w górę. Liczą na ponad 86 milionów

Od przyszłego roku mieszkańcy Puław oraz właściciele budynków znajdujących się w granicach administracyjnych miasta zapłacą więcej. Większość stawek osiągnęła ustawowe maksimum. Za ich podniesieniem opowiedzieli się niemal wszyscy radni.
Sprawiedliwa cena dla rolników i „kotlet ma być kotletem”
film

Sprawiedliwa cena dla rolników i „kotlet ma być kotletem”

Nowe rozporządzenia Parlamentu Europejskiego mają zagwarantować rolnikom uczciwe wynagrodzenie za ich pracę, obowiązkowe umowy z odbiorcami i większe wsparcie dla grup producenckich. Podczas konferencji prasowej w Lublinie europoseł Krzysztof Hetman, wicewojewoda lubelski Andrzej Maj oraz przedstawiciele Lubelskiego Stowarzyszenia Rolniczego omówili, jak unijne zmiany wpłyną na sytuację polskich gospodarstw.
Archeologiczne ciekawostki pod Arkadami. Lublin ma ponad 1000 lat!
ZDJĘCIA
galeria

Archeologiczne ciekawostki pod Arkadami. Lublin ma ponad 1000 lat!

Budowlańcy wejdą na lubelskie Arkady w przyszłym roku. Obecnie trwają tam prace archeologiczne, które przyniosły sporo wiedzy na temat historii naszego miasta. – Słowiański ośrodek w Lublinie istniał już od VI wieku– mówi Rafał Niedźwiadek z Instytutu Archeologii UMCS.

"Lajki" miały być źródłem dochodu, a okazały się ogromna stratą

"Lajki" miały być źródłem dochodu, a okazały się ogromna stratą

Mieszkanka powiatu bialskiego padła ofiarą internetowych oszustów. Kobieta uwierzyła, że może dorobić, klikając „lubię to” pod wskazanymi wpisami w mediach społecznościowych. Z czasem „praca” zamieniła się jednak w „inwestycje”. 52-latka przelała na konta oszustów niemal 23 tys. zł. Pieniędzy już nie odzyskała.
Operator ARP – większościowy udziałowiec – przedstawiła miastu trzy możliwości: wykup udziałów przez miasto, znalezienie inwestora zastępczego lub likwidację spółki

„Dziura po marzeniach” – w Chełmie będą walczyć o Fabrykę

Zamiast nowoczesnego biurowca w sercu miasta – ogrodzony plac i betonowe fundamenty. Chełm miał być symbolem przemiany miast średnich. Dziś stał się przykładem niespełnionych obietnic. Po informacji o planowanej likwidacji spółki Fabryka Chełm, odpowiedzialnej za budowę biurowca klasy A przy ul. Lwowskiej, radni miejscy jednogłośnie powiedzieli: nie ma na to zgody.
Listonosz dostarczy widoki Zamościa. Obrazki dzieci na znaczkach i pocztówkach
galeria

Listonosz dostarczy widoki Zamościa. Obrazki dzieci na znaczkach i pocztówkach

Obrazek Mirki znajdzie się na znaczku, a ten autorstwa Lidki na pocztówce. Prace tych dwóch dziewczynek, wychowanek miejskich przedszkoli nagrodzono w konkursie zorganizowanym w Zamościu już po raz trzeci. Będą wydane i mogą z życzeniami z miasta wędrować w świat.
Stephane Antiga już ma na koncie pierwsze trofeum w roli trenera Bogdanki LUK Lublin

Stephane Antiga (Bogdanka LUK Lublin): Żadna drużyna nie gra jeszcze na sto procent swojego potencjału

Bogdanka LUK w środowy wieczór wywalczyła pierwsze trofeum w sezonie 2025/2026. Lublinianie w meczu o AL-KO Superpuchar Polski pokonali JSW Jastrzębski Węgiel 3:1. Jak zawody oceniają obie ekipy?
Andrzej Wnuk był prezydentem Zamościa przez ponad 9 lat. W drugiej rurze zeszłorocznych wyborów pokonał go Rafał Zwolak. Po przegranej b. samorządowiec kierował szpitalem psychiatrycznym a Radecznicy. Ze stanowiskiem rozstał się, gdy został prawomocnie skazany

Karol Nawrocki zdecyduje o losie Andrzeja Wnuka. Jest wniosek o zatarcie skazania

Prawomocny wyrok skazujący dla byłego prezydenta Zamościa zostanie zatarty przed terminem? Decyzję podejmie prezydent Karol Nawrocki, choć wniosek w tej sprawie został złożony jeszcze, gdy głową państwa był Andrzej Duda.
Długi weekend dla komunikacji miejskiej. Autobusy pojadą inaczej

Długi weekend dla komunikacji miejskiej. Autobusy pojadą inaczej

11 listopada to czerwona kartka w kalendarzu. Ale komunikacja miejska świętuje także w poniedziałek i obowiązywać będą specjalne rozkłady jazdy.

Nowa siedziba starostwa pnie się w górę. Prace idą zgodnie z planem

Nowa siedziba starostwa pnie się w górę. Prace idą zgodnie z planem

Budynek w stanie surowym już stoi. To pierwszy etap budowy nowej siedziby starostwa powiatowego w Białej Podlaskiej.

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

