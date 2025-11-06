Razem dla kultury studenckiej. W Lublinie rozmawiano o współpracy uczelni i miast

Do Lublina, a konkretnie do Chatki Żaka – głównego organizatora Forum – przyjechali przedstawiciele środowisk akademickich, ministerstw, organizacji studenckich oraz ośrodków kultury studenckiej z całego kraju.

– Tak jak niegdyś kultura studencka kojarzyła się z oporem i antysystemowym działaniem, tak dziś staje się jednym z ważnych narzędzi wspierających kondycję psychiczną młodych ludzi. Pomaga im odnaleźć poczucie przynależności i wspólnoty, czyli wartości, które w dzisiejszym świecie przestały być oczywiste – podkreśliła Barbara Szelewa-Kropiwnicka, dyrektor Departamentu Analiz Strategicznych i Popularyzacji Nauki MNiSW. – Kultura studencka może być skutecznym sposobem przeciwdziałania samotności czy lękom wśród młodzieży. Chciałabym, aby ten temat był bardziej doceniany w dyskusjach o szkolnictwie wyższym i nauce.

Nie jest to jednak zadanie łatwe, ponieważ uczelnie często borykają się z ograniczonymi środkami finansowymi.

– Wyzwań przed nami nie brakuje. Obecnie kultura studencka w 80, a niekiedy nawet w 100 procentach finansowana jest ze środków uczelni – zaznaczył prof. Radosław Dobrowolski, rektor UMCS. – Jednym z głównych tematów Forum była kwestia finansowania kultury studenckiej. Zastanawialiśmy się, jak robić to mądrze i strategicznie, tak by nie uszczuplając budżetu na inne działania, właściwie ją docenić.

Sieciowanie i współpraca

Podczas wydarzenia podpisano porozumienie o współpracy między Centrum Kultury w Lublinie a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, pod patronatem Miasta Lublin. Dokument dotyczy pilotażowego projektu łączącego potencjały uczelni i miasta w rozwoju kultury studenckiej oraz miejskiej. Inicjatywa ma szczególne znaczenie – tuż po Europejskiej Stolicy Młodzieży i na kilka lat przed Europejską Stolicą Kultury, do której Lublin już intensywnie się przygotowuje.

– Europejska Stolica Kultury ma twarz kultury studenckiej. W ostatnich latach dokonaliśmy ogromnego postępu – relacje i sieci współpracy w Lublinie są na wysokim poziomie. Chcemy jednak, by to doświadczenie stało się inspiracją także dla innych miast – mówiła Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta Lublina ds. kultury, sportu i partycypacji. – Cieszę się, że dzięki Chatce Żaka, UMCS-owi i Centrum Kultury możemy dalej budować relacje, wykorzystywać nasze zasoby i tworzyć rozwiązania, które, mamy nadzieję, staną się modelowym przykładem współpracy w całym kraju.

Forum, zainicjowane w 2021 roku, jest ogólnopolską platformą dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy uczelniami, instytucjami kultury i środowiskiem studenckim. To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce na tak szeroką skalę.

– Forum Kultury Studenckiej powstało z potrzeby rozmowy o tym, czym kultura studencka jest – zarówno dla społeczności akademickiej, jak i dla miast i ludzi. Warto było rozpocząć ten dyskurs nie tylko lokalnie, ale także ogólnopolsko. Wierzę, że wypracujemy realne narzędzia, które pozwolą wspierać młodych ludzi w rozwoju i budowaniu wspólnoty – powiedziała Izabela Pastuszko, dyrektor ACKiM UMCS Chatka Żaka.

Tegoroczna edycja wydarzenia odbywała się pod hasłem „Relacje w komunikacji. Sieci Kultury”. Podczas inauguracji wręczono także Nagrody Kultury Studenckiej, które w tym roku otrzymali: Łukasz Jemioła, Krzysztof Cugowski, Janusz Opryński oraz Kabaret Smile.