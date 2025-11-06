Patryk M. ps. „Wielki Bu” przekazany Polsce. Czynności procesowe w Lublinie

Wcześniej doszło do przekazania na przejściu granicznym w Kołbaskowie.

– Czynności z jego udziałem, w tym ogłoszenie zarzutów i przesłuchanie w charakterze podejrzanego, zostaną przeprowadzone w przyszłym tygodniu przez prokuratora z lubelskiego wydziału PZ PK – przekazała Prokuratura Krajowa na platformie X. Dodano, że dalsze informacje, w tym o treści zarzutów, zostaną udostępnione po wykonaniu tych czynności.

Z kolei adwokat Patryka M., mec. Krzysztof Ways, powiedział PAP, że z jego informacji wynika, iż czynności procesowe w Lublinie mają odbyć się nie wcześniej niż 12 listopada.

Patryk M. został zatrzymany 12 września na lotnisku w Hamburgu, skąd planował udać się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Mężczyzna był poszukiwany w związku ze śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Krajową w Lublinie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się handlem i przemytem narkotyków.

Według wcześniejszych informacji prokuratury, zarzuty wobec Patryka M. mają obejmować m.in. udział w grupie działającej w latach 2017–2018 w Polsce, Niderlandach i Hiszpanii, zajmującej się produkcją i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości kokainy, amfetaminy, haszyszu oraz mefedronu. Mężczyzna ma też odpowiadać za kradzież z włamaniem do samochodu i przerobienie numerów identyfikacyjnych pojazdu.

„Wielki Bu” znany jest również z udziału w galach typu freak-fight. W maju 2024 r. głośnym echem odbiły się jego zdjęcia z ówczesnym prezesem IPN Karolem Nawrockim, wykonane w Biurze Edukacji Narodowej oraz później przy stoliku kawiarnianym, których publikacja wywołała polityczne komentarze.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Prokuratura na razie nie udziela dodatkowych informacji.

