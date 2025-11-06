Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Padwa gra w piątek z Gwardią, AZS AWF Biała Podlaska jedzie do Wągrowca

(fot. Padwa Zamość/facebook)

KPR Padwa Zamość i AZS AWF Biała Podlaska wracają do rywalizacji o punkty. Najwcześniej, bo już w piątek o godzinie 19, do walki przystąpią zamościanie. Ich przeciwnikiem będzie Gwardia Koszalin.

Gości prowadzi Piotr Stasiuk. Jego podopieczni do tej pory uzbierali ledwie punkt, a na koncie mają komplet siedmiu porażek.

Piątkowi rywale Padwy musieli uznać wyższość AZS AWF, Grunwaldu Poznań, Juranda Ciechanów, Stali Gorzów Wielkopolski, Siódemki Legnica, Śląska Wrocław i Anilany Łódź. Z ostatnim z rywali ulegli po konkursie rzutów karnych. Taki dorobek daje koszalinianom odległe 13. miejsce.

KPR Padwa z czterema zwycięstwami i trzema przegranymi zajmuje szóstą pozycję. Na koncie podopiecznych Dzmitryja Tsikhana jest 12 punktów. Zamościanie na poziomie I ligi centralnej mierzyli się z Gwardią dwukrotnie. Jedno spotkanie wygrali po serii rzutów karnych (3:1, przy remisie 29:29), jedno przegrali (23:29).

Faworytem piątkowego meczu są gospodarze. Drużyna należycie wykorzystała wolne od zmagań w lidze.

– Przerwa była czasem regeneracji. Zawodnicy otrzymali indywidualne zadania i zrealizowali je zgodnie z planem. Zrobili to, co powinni byli zrobić. Koszalin to przeciwnik, który potrafi walczyć. Nawet jeśli nie patrzeć na ostatnie wyniki, zespół prezentuje się bardzo poważnie i solidnie. Musimy skupić się na swojej grze. Jeśli zagramy zgodnie z naszymi założeniami, mecz powinien wyglądać dobrze. Wiele będzie zależało od fizycznej dyspozycji zawodników, ponieważ nie da się całkowicie uniknąć drobnych urazów – mówi opiekun zamościan.

W niedzielne popołudnie do rywalizacji przystąpią zawodnicy AZS AWF Biała Podlaska. Akademicy gościć będą na terenie Nielby Wągrowiec. Bialczan i rywala dzieli zaledwie trzy punkty i dwie lokaty w tabeli. Wyżej, na dziewiątej pozycji, są legniczanie.

W Wągrowcu każdemu gra się ciężko. Komplet punktów zostawiły tam Anilana i SMS ZPRP I Kielce. Z kolei Sandra Spa Pogoń Szczecin wygrała, ale dopiero po serii rzutów karnych. Wygraną wywiózł tylko Śląsk Wrocław. Niedzielne spotkanie rozpocznie się o godzinie 15.

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
AZS AWF Biała Podlaska Padwa Zamość I centralna liga piłkarzy ręcznych

ORLEN SUPERLIGA MĘŻCZYZN
9. KOLEJKA

Wyniki:

Chrobry Głogów - Gwardia Opole 28:27
Piotrkowianin - Netland MKS Kalisz 22:30
MMTS Kwidzyn - Stal Mielec 29:30
Zagłębie Lubin - Zepter Legionowo 24:31
Orlen Wisła Płock - Azoty Puławy 42:25
Ostrovia Ostrów Wlkp. - Industria Kielce 24:38
Wybrzeże Gdańsk - pauza

Tabela:

1. Płock 8 24 304-196
2. Kielce 8 21 299-207
3. Wybrzeże 8 20 270-252
4. MKS Kalisz 8 15 231-232
5. Chrobry Głogów 9 15 250-263
6. Legionowo 8 13 221-212
7. Stal Mielec 8 13 218-224
8. MMTS Kwidzyn 9 11 256-275
9. Ostrovia 8 10 231-242
10. Azoty Puławy 8 8 230-269
11. Gwardia Opole 9 6 241-272
12. Piotrkowianin 9 6 247-291
13. Zagłębie Lubin 8 0 219-282

