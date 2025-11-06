Alicja i biały królik biegają po Ogrodzie Botanicznym

Ogród Botaniczny UMCS nie zasypia na zimę. Zadomowiła się tam Alicja wraz z przyjaciółmi z krainy Czarów. To kolejna odsłona Lumina Parku.
Wydawać się może, że zima to martwy okres dla ogrodu botanicznego. Nic nie kwitnie, drzewa straszą gołymi gałęziami. To jednak nic bardziej mylnego. Od kilku lat Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie w okresie zimowym tętni życiem. A to wszystko za sprawą Lumina Park, która już po raz piąty rozstawi się przy ul. Sławinkowskiej. Dzięki powstaniu parku świateł, tysiące ludzi odwiedza to miejsce i cieszy oczy barwnymi i świetlnymi iluminacjami.
Z roku na rok atrakcja cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a i organizatorzy i właściciele co raz zaskakują nas czymś nowym. W pierwszej edycji mieliśmy botaniczną podróż, w drugiej tajemniczy ogród. Podczas trzeciej edycji poznaliśmy historię światła. W zeszłym roku, z okazji jubileuszu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przenieśliśmy się do jej laboratoriów.
Teraz przyszedł czas na Krainę Czarów. Blisko 150 kolorowych instalacji, w tym tajemniczy ogród Królowej Kier, krainę Kapelusznika, zegary i filiżanki z magicznego podwieczorku oraz świetlne kwiaty i rośliny.
- Warto dodać, że podczas spaceru będzie można podziwiać instalacje stworzone przez artystów związanych z Lublinem: tulipany Jarosława Koziary oraz maski abstrakcyjne i rzeźbę Życiodajna autorstwa Oleny Glinki - zapowiadają organizatorzy.
W tym roku na uczestników również czeka gra terenowa stworzona dla dzieci i wielbicieli zagadek. Po zeskanowaniu kodu QR przenosimy się do interaktywnej gry, gdzie idąc do danego punktu znajdujemy odpowiedź na pytanie. Za rozwiązanie quizu każdy otrzymuje mały upominek.
Lumina Park w Lublinie będzie dostępny dla odwiedzających od 7 listopada 2025 r. do 1 marca 2026 r. Zwiedzanie będzie możliwe od wtorku do niedzieli – w poniedziałki park będzie nieczynny, z wyjątkiem 10 listopada.
Godziny otwarcia zależą od momentu zachodu słońca. W listopadzie i grudniu atrakcja będzie czynna w godz. 16:00–21:00, przy czym ostatnie wejście zaplanowano na godz. 20:00.
Dla zmotoryzowanych przygotowano parking przy głównym wejściu do Ogrodu Botanicznego UMCS, wzdłuż ul. Willowej. Dojazd komunikacją miejską również jest możliwy – do parku kursują autobusy linii 2, 7, 37 i 47.