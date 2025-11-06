Amfiteatr na Tatarach doczeka się przebudowy. Miasto podpisało umowę z wykonawcą

– Przechodzimy od planów i projektów, co jest nieodłącznym etapem przygotowania każdej inwestycji, do realizacji. Rozpoczynamy odnowę i rewitalizację dzielnicy Tatary od przebudowy amfiteatru. Wkrótce zmiany obejmą również przestrzeń między blokami przy ul. Montażowej – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

W ramach przebudowy odnowiona zostanie widownia i scena, wymienione nawierzchnie oraz wykonane nowe ciągi piesze. Pojawią się elementy małej architektury, a stare murki oporowe zostaną zastąpione nowymi. Cały teren zostanie oświetlony i objęty monitoringiem. Przewidziano także uporządkowanie zieleni i nowe nasadzenia.

Amfiteatr powinien być gotowy na początku 2027 roku.

Zmiany również przy ul. Montażowej

Równolegle miasto planuje przebudowę skweru przy ul. Montażowej, pomiędzy blokami nr 12, 14 i 16. Tam także przewidziano zagospodarowanie przestrzeni: utwardzone alejki, strefy odpoczynku, plac zabaw oraz nowe nasadzenia.

Na tę inwestycję wpłynęło osiem ofert – od 1,64 mln zł do 5,36 mln zł. Miasto zaplanowało na nią 2,85 mln zł i analizuje złożone propozycje.

Kulturalne serce dzielnicy

Nowy amfiteatr ma stać się miejscem otwartych wydarzeń: koncertów, warsztatów i plenerowych spotkań. Modernizacja obejmie również likwidację barier architektonicznych, co ma zwiększyć dostępność przestrzeni dla mieszkańców.

Inwestycja z dofinansowaniem UE

Przebudowa amfiteatru i skweru realizowana jest w ramach projektu „Rewitalizacja części dzielnicy Tatary w Lublinie”. Całkowita wartość projektu to ponad 12,3 mln zł, z czego 10 mln zł pochodzi z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021–2027, a ok. 1,2 mln zł z budżetu państwa. Zakończenie całości prac planowane jest na lipiec 2027 roku.