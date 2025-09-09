Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Eurobasket: Polacy grają dzisiaj o półfinał z Turcją. Gdzie oglądać?

(fot. Wojciech Figurski - 058sport.pl / KoszKadra)

Czas na ćwierćfinał mistrzostw Europy koszykarzy. Dzisiaj o godz. 16 reprezentacja Polski zmierzy się z Turcją. Transmisja w TVP 2, TVP Sport oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl.

Koszykarze reprezentacji Polski znakomicie spisują się podczas tegorocznego Eurobasketu. Fazę grupową zakończyli z bilansem 3-2 i do pucharowej awansowali z drugiego miejsca.

W spotkaniu 1/8 finału Biało-Czerwoni zaczęli bardzo źle, bo przegrywali już z Bośnią i Hercegowiną 2:13. Systematycznie odrabiali jednak straty i ostatecznie pokonali Jusufa Nurkica i jego kolegów 80:72.

– Po raz kolejny pokazaliśmy charakter. Dorośliśmy mocno jako zespół. Zaczęliśmy słabo, ale stopniowo wracaliśmy do meczu. Krok po kroku - jak duże drużyny. W trzeciej kwarcie przełamaliśmy Bośniaków i zaczęliśmy kontrolować wydarzenia. Jestem bardzo dumny z mojego zespołu. Wszyscy dali z siebie maksimum. Zostawiliśmy mnóstwo serca i potu na boisku – mówił po końcowym gwizdku Mateusz Ponitka.

Teraz kolejną przeszkodą na ich drodze będzie Turcja. Rywale do tej pory wszystkie swoje spotkania wygrali. W grupie nie mieli sobie równych. Najpierw uporali się z: Łotwą 93:73, później z Czechami 92:78, rozbili Portugalię 95:54, Estonię 84:64, a na koniec Serbię 95:90. Kłopoty napotkali dopiero na etapie 1/8 finału, bo to Szwecja na początku zawodów była górą. Alperen Sengun i spółka odrobili jednak straty i ostatecznie wygrali 85:79.

Największą gwiazdą Turcji jest właśnie Sengun. Zawodnik Houston Rockets w poprzednim sezonie NBA mógł się pochwalić statystykami na poziomie: 19 punktów, ponad 10 zbiórek i prawie 5 asyst. Podczas mistrzostw Europy notuje za to średnio: 22,3 punktu, 10,7 zbiórki i 6,7 asysty. Do pomocy ma jeszcze innych graczy z przeszłością w NBA: Cedi Osmana, Furkana Korkmaza czy Shane’a Larkina.

Drużyna Igora Milicica nie raz pokazała już jednak, że potrafi radzić sobie z faworytami. Pokonała przecież nie tak dawno temu Słowenię z Luką Doncicem, a ostatnio Bośnię i Hercegowinę.

– Jesteśmy przygotowani do turnieju, mamy świetnych zawodników. Nie ma presji, są możliwości, by każdego dnia tworzyć kolejną historię. Cieszę się na pojedynek z Turcją. Na co dzień tam mieszkam i gram. To będzie dla mnie wyjątkowe spotkanie – dodaje Ponitka.

Czytaj więcej o:
eurobasket reprezentacja polski w koszykowce mezczyzn mistrzostwa europy w koszykówce mateusz ponitka

Eurobasket: Polacy grają dzisiaj o półfinał z Turcją. Gdzie oglądać?

PKO BP EKSTRAKLASA
7. KOLEJKA

Wyniki:

Cracovia - Legia Warszawa 2-1
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Korona Kielce 1-3
Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk 2-0
Górnik Zabrze - Motor Lublin 0-1
GKS Katowice - Radomiak Radom 3-2
Arka Gdynia  - Wisła Płock 1-0
Lech Poznań - Widzew Łódź 2-1
Zagłębie Lubin - Piast Gliwice 2-2
Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa 2-0

Tabela:

1. Wisła Płock 7 16 10-4
2. Cracovia 7 14 13-9
3. Górnik 7 12 10-5
4. Jagiellonia 5 12 12-9
5. Korona 7 11 10-7
6. Lech 5 10 10-10
7. Pogoń 6 10 11-13
8. Radomiak 6 8 13-12
9. Bruk-Bet 6 8 10-10
10. Motor 6 8 6-9
11. Arka 7 8 5-8
12. Legia 5 7 6-4
13. Widzew 7 7 9-9
14. Katowice 7 7 10-15
15. Zagłębie 6 6 12-10
16. Raków 5 6 6-9
17. Piast 5 3 2-5
18. Lechia 7 0 12-19

