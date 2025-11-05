Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Kiepska passa trwa. PGE Start Lublin przegrał z KK Bosna BH Telecom

Autor: Kamil Kozioł
(fot. Materiały prasowe PGE Start Lublin)

PGE Start Lublin przegrał kolejny mecz. Tym razem zdecydowanie lepszy był zespół KK Bosna BH Telecom, który pokonał czerwono-czarnych 79:70.

Końcowy wynik to "tylko" 79:70, ale różnicę między obiema ekipami dobrze obrazuje fakt, że Start w tym spotkaniu był tylko raz na prowadzeniu. Miało to miejsce przy stanie 2:0, co było zasługą trafienia Filipa Puta. 

Później to gospodarze rządzili na parkiecie i już w pierwszej kwarcie różnica między obiema ekipami zaczęła osiągać dwucyfrowe rozmiary. Wyjątkiem był początek drugiej kwarty, kiedy Start tracił do przeciwników zaledwie 3 pkt. Zazwyczaj jednak ten dystans był znacznie większy, do czego Start zaczął już przyzwyczajać swoich kibiców. Wynik 79:70 jest efektem lekkiego rozprężenia w szeregach Bosni w końcówce spotkania.

W lubelskiej ekipie za ten występ wypada pochwalić Tevina Macka, który zdobył aż 24 pkt. Z całych sił walczył także ELijah Hawkins, chociaż jego notę, mimo zdobycia 12 pkt, obniża słaba skuteczność. Amerykanin do uzbierania takiego dorobku potrzebował aż 14 rzutów. Boahterem meczu był jednak Jarrod West. Gracz gospodarzy zdobył 18 pkt.

Kolejny mecz Start rozegra już w sobotę. Tym razem w ramach Orlen Basket Ligi będzie rywalizował z Anwilem Włocławek. Mecz na boisku jednej z najbardziej klasowych drużyn w Polsce rozpocznie się o godz. 20 i będzie pokazywany na portalu YouTube.

KK Bosna BH Telecom – PGE Start Lublin 79:70 (19:15, 18:9, 18:20, 24:26)

Bosna: West 18 (3x3), Young 13 (1x3), Joesaar 13 (1x3), Halilović 9, Delacic 2 oraz Salić 10 (3x3), Atic 7 (1x3), Kovacević 4, Gutić 3 (1x3), Audige 0, Zubac 0.

Start: Mack 24 (3x3), Hawkins 12, Wright 9 (2x3), Put 8 (2x3), Szymański 4 oraz B. Pelczar 6, Krasuski 4, Ford 3, Turewicz 0.

Sędziowali: Ciulin (Rumunia), Gungor i Sakaci (obaj Turcja). Widzów: 1000.

W historycznym występie w walce o AL-KO Superpuchar Polski Bogdanka LUK Lublin pokonała JSW Jastrzębski Węgiel 3:1 i po raz pierwszy sięgnęła po to trofeum.
PKO BP EKSTRAKLASA
14. KOLEJKA

Wyniki:

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - GKS Katowice 0-3
Górnik Zabrze - Arka Gdynia 5-1
Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa 1-2
Lech Poznań - Motor Lublin 2-2
Piast Gliwice - Korona Kielce 0-0
Widzew Łódź - Legia Warszawa 1-1
Lechia Gdańsk - Radomiak Radom 1-2
Wisła Płock - Pogoń Szczecin 2-0
Cracovia - Zagłębie Lubin 0-0

Tabela:

1. Górnik 14 29 26-12
2. Jagiellonia 13 24 25-17
3. Wisła Płock 13 25 18-9
4. Cracovia 13 22 21-14
5. Lech 13 21 22-20
6. Korona 14 20 16-12
7. Raków 13 20 16-17
8. Radomiak 14 19 25-24
9. Zagłębie 13 18 25-18
10. Legia 13 17 15-13
11. Widzew 14 17 21-21
12. Katowice 14 17 20-24
13. Pogoń 14 17 20-25
14. Motor 13 15 18-23
15. Arka 14 15 10-25
16. Lechia 14 10 23-31
17. Bruk-Bet 14 10 17-28
18. Piast 12 8 10-15

