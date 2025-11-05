Bogdanka LUK Lublin zdobyła AL-KO Superpuchar Polski

Obie drużyny przystąpiły do walki w swoich optymalnych wyjściowych szóstkach. W ekipie mistrza Polski zobaczyliśmy Marcina Komendę, Wilfredo Leona, Kewina Sasaka, Hilira Henno, Aleksa Grozdanova, Fynniana McCarthy,ego oraz na libero Thalesa Hossa.

Wynik skutecznym atakiem zakończył Sasak. Drużyny poszły na wymianę ciosów. Często wynik oscylował wokół remisu: 2:2, 4:4, 6:6, 8:8, 10:10. Po zepsutym ataku Łukasza Kaczmarka lublinianie prowadzili 18:14. Jastrzębianie, zdobywcy Pucharu Polski, dążyli do zniwelowanie strat. Michał Gierżot doprowadził do remisu 20:20.

Partia otwarcia rozgrywana była na przewagi. Najpierw Marcin Komenda zablokował Kaczmarka, a w kolejnej akcji asa zagrał Fynnian McCarthy (28:26).

Druga partia była również zacięta. Najpierw to PGE Jastrzębski zbudował kilkupunktową przewagę: 7:5, 11:7 15:13, 18:16. Mistrzowie Polski musieli odrabiać straty. Wilfredo Leon skończył atak na 17:18, a Sasak zapunktował blokiem na 19:19.

Podobnie jak w partii otwarcia, także końcówka drugiego seta była zacięta: 21:21, 22:22, 23:23, 24:24. Zespoły znowu grały na przewagi. Tym razem lepsi okazali się jastrzębianie zwyciężając 27:25.

Po porażce w drugiej odsłonie, w kolejnej lublinianie wypracowali znacznie większą przewagę: 11:7, 13:8. Alex Grozdanov zapunktował blokiem na 18:10. Mistrzowie kontrolowali wydarzenia na boisku. Marcin Komenda zagrał blokiem na 22:14. Partię zakończył skuteczną kiwką Hilir Henno (25:16).

Czarty set rozpoczął się od prowadzenia podopiecznych Stephane Antigi 3:1 po ataku Leona. Jastrzębianie bardzo szybko odrobili straty (3:3). Zespoły poszły na wymianę ciosów: 10:8, 12:10, 12:11, 12:14, 15:18. Końcowka znowu została rozegrana na przewagi. Na 26:25 atak skończył Sasak, a w kolejnej akcji asa zagrał Komenda (27:25). Tym samym lublinianie zdobyli historyczny AL-KO Superpuchar Polski zwyciężając JSW Jastrzębski Węgiel 3:1.

W rywalizacji kobiet AL-KO Superpuchar trafił do drużyny KS DevelopRes Rzeszów, która pokonała ŁKS Commercecon Łódź 3:1.

Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel 3:1 (28:26, 25:27, 25:16, 27:25)

Bogdanka LUK: Henno (11), Komenda (4), Leon (27), Grozdanow (12), McCarthy (3), Sasak (16), Hoss (libero) oraz Malinowski, Wachnik (3) i Gyimah (4).

JSW Jastrzębski: Kaczmarek (15), Toniutti (2), Szerszeń (22), Brehme (10), Gierżot (4), Usowicz (2), Jurczyk (libero) oraz Lorenc (1), Kufka, Zaleszczyk (5), Kujundzić (6) i Tuaniga.

MVP: Wilfredo Leon (Bogdanka LUK).