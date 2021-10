TBS Śląsk II Wrocław – AZS UMCS Start II Lublin 88:92. Niech żyje rezerwa

Goście przyjechali na Dolny Śląsk bez wzmocnień z Energa Basket Ligi. Jedynym graczem, który w miarę regularnie gra w najwyższej klasie rozgrywkowej był Bartłomiej Pelczar. I właśnie młody rozgrywający był jednym z bohaterów rywalizacji we Wrocławiu. Ciągnął zespół w pierwszej kwarcie, w czasie której lublinianie prowadzili już nawet 19:10. Później mecz się wyrównał, a w drugiej kwarcie Śląsk wygrywał nawet różnicą 8 pkt. Goście jednak się nie poddali i w czwartej kwarcie osiągnęli aż 10 „oczek” przewagi, co było największą różnicą pomiędzy obiema ekipami w tym meczu. Śląsk jednak zdołał doprowadzić do nerwowej końcówki, w której „czerwono-czarni” okazali się lepsi i wygrali 92:88.

Bohaterem meczu był Bartłomiej Pelczar. Ten zdolny rozgrywający zdobył aż 22 pkt, a do tego miał 6 asyst. Występ we Wrocławiu do udanych może zaliczyć też Adam Myśliwiec. Ten doświadczony kapitan zdobył 15 pkt. U pokonanych wyróżnił się Michał Sitnik, zdobywca 16 „oczek”. (kk)

TBS Śląsk II Wrocław – AZS UMCS Start II Lublin 88:92 (19:25, 27:24, 18:21,24:22)

Śląsk II: Sitnik 16 (1x3), Walski 9 (1x3), Bożenko 8 (2x3), Tomczak 7, Leńczuk 5 (1x3) oraz Gordon 20 (4x3), Zagórski 9, Góreńczyk 8, Strzępek 6.

Lublin: B. Pelczar 22 (3x3), A. Myśliwiec 15 (1x3), Stopierzyński 14 (1x3), Ciechociński 11, Walda 7 oraz Obarek 12 (2x3), Ziółko 5 (1x3), Wąsowicz 4, Pszczoła 2.

Sędziowali: Dębowski, Olejnik i Wawrzyński. Widzów: 100.

Pozostałe wyniki: MKKS Żak Koszalin – Górnik Trans.eu Wałbrzych 71:90 * Rawplug Sokół Łańcut – Miasto Szkła Krosno 70:65 * WKK Wrocław – KS Księżak Łowicz 103:95 * SKS Starogard Gdański – Dziki Warszawa 76:82 * Znicz Basket Pruszków – Weegre AZS Politechnika Opolska 81:70 * GKS Tychy – Decka Pelplin 84:85 * Kotwica Kołobrzeg – AZS AGH Kraków 92:73. Pauzował: PGE Turów Zgorzelec.