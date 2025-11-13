AZS AWF Biała Podlaska z kolejną wygraną w lidze

(fot. AZS AWF BIAŁA PODLASKA/FACEBOOK)
W zaległym spotkaniu szóstej kolejki AZS AWF Biała Podlaska pokonał na wyjeździe SMS ZPRP I Kielce
Akademicy pojechali do Kielc podbudowani wyjazdową wygraną z Nielbą Wągrowiec. Od początku to bialczanie zaczęli dyktować warunki. Na 1:0 w drugiej minucie trafił Dawid Petlak. Wraz z upływem czasu goście kontrolowali mecz: 8:6, 12:10, 15:12. Pierwsza odsłona zakończyła się wygraną AZS AWF 16:13.
Sześć minut przed końcem spotkania prowadzenie akademików wzrosło do dziewięciu bramek (29:20). Ostatecznie mecz zakończył się wygraną 30:25.
SMS ZPRP I Kielce - AZS AWF Biała Podlaska 25:30 (13:16)
AZS BP: Kwiatkowski, Solnica - Reszczyński 8, Andrzejewski 2, Tarasiuk 2, Lewandowski, Wierzbicki, Petlak 9, Burzyński 3, Rutkowski, Szendzielorz 1, Grzenkowicz, Książka 4, Trela 1, Błaszczak. Kary: 10 min.