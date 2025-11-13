Psy służbowe wywęszyły przemyt papierosów z Białorusi

Nielegalne papierosy funkcjonariusze znaleźli w trzech ciężarówkach, które wjeżdżały z Białorusi do Polski. Wartość rynkowa zatrzymanego towaru oszacowana została na ponad 33,5 tys. zł, a kierowcy pojazdów łącznie zapłacili 46,5 tys. zł mandatów.

W pierwszym z pojazdów psy wskazały miejsce ukrycia papierosów w schowkach kabiny oraz w agregacie chłodniczym – stamtąd funkcjonariusze wydobyli 800 paczek z białoruską akcyzą. Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 20 tys. zł.

W drugiej ciężarówce ukryto 500 paczek w kabinie ciągnika siodłowego – mandat dla kierowcy wyniósł 11,5 tys. zł.

Z kolei w trzecim pojeździe, również w agregacie chłodniczym, znaleziono ponad 600 paczek. Kierowca, obywatel Białorusi, zapłaci 15 tys. zł.

– Tego typu kontrole to jednocześnie praktyczna nauka zawodu dla psów służbowych, które – podobnie jak funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej – stale doskonalą swoje umiejętności i przechodzą cykliczne szkolenia – informuje Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Zabezpieczone papierosy trafiły do magazynu depozytowego KAS. Po orzeczeniu przez sąd ich przepadku zostaną zniszczone.