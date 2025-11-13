Lubelscy onkolodzy z nowoczesnym sprzętem. Pomogą jeszcze skuteczniej walczyć z rakiem

Nowa aparatura pozwoli zwiększyć jakość leczenia i dostęp do terapii, szczególnie w zakresie brachyterapii nowotworów wątroby, w której lubelski ośrodek ma wieloletnie doświadczenie.

– Według mojej wiedzy tak wyposażonej pracowni brachyterapii nie ma nikt w kraju. Dzięki modernizacji w Centrum Onkologii mamy dostęp do najnowszej generacji sprzętu, co poszerza nasze możliwości leczenia w konkretnych sytuacjach klinicznych – mówi dr n. med. Paweł Cisek, kierownik Pracowni Brachyterapii COZL.

Brachyterapia to nowoczesna metoda leczenia nowotworów, która pozwala podać wysoką dawkę promieniowania bezpośrednio w obręb guza, przy jednoczesnym oszczędzeniu zdrowych tkanek. W lubelskim ośrodku tą metodą leczy się m.in. nowotwory ginekologiczne, prostaty, piersi, płuc, skóry, głowy i szyi, a także przerzuty w wątrobie.

COZL jest pionierem w Polsce w stosowaniu brachyterapii wątroby – zabiegi wykonuje od 2014 roku. Do tej pory przeprowadzono je u ponad 600 pacjentów z pierwotnymi i przerzutowymi zmianami nowotworowymi.

– Zabieg polega na umieszczeniu w guzie aplikatora o średnicy ok. 1,6 mm, który wprowadza się przez skórę pod kontrolą tomografii komputerowej. Po precyzyjnym zaplanowaniu leczenia promieniowanie działa bezpośrednio w obrębie guza, chroniąc narządy sąsiednie – tłumaczy dr Cisek.

Lubelskie Centrum Onkologii jest także pierwszym ośrodkiem po wschodniej stronie Polski, który wprowadził innowacyjną brachyterapię raka prostaty z wykorzystaniem implantów stałych, refundowaną przez NFZ. Metoda ta skraca czas leczenia i pozwala pacjentom szybciej wrócić do codziennego życia.