Lubelscy onkolodzy z nowoczesnym sprzętem. Pomogą jeszcze skuteczniej walczyć z rakiem

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli zakończyło modernizację pracowni brachyterapii, jednej z najnowocześniejszych tego typu w kraju. Inwestycja warta blisko 8,6 mln zł obejmowała zakup specjalistycznego sprzętu, w tym tomografu i aparatu USG, oraz kompleksowy remont pomieszczeń.
Nowa aparatura pozwoli zwiększyć jakość leczenia i dostęp do terapii, szczególnie w zakresie brachyterapii nowotworów wątroby, w której lubelski ośrodek ma wieloletnie doświadczenie.
– Według mojej wiedzy tak wyposażonej pracowni brachyterapii nie ma nikt w kraju. Dzięki modernizacji w Centrum Onkologii mamy dostęp do najnowszej generacji sprzętu, co poszerza nasze możliwości leczenia w konkretnych sytuacjach klinicznych – mówi dr n. med. Paweł Cisek, kierownik Pracowni Brachyterapii COZL.
Brachyterapia to nowoczesna metoda leczenia nowotworów, która pozwala podać wysoką dawkę promieniowania bezpośrednio w obręb guza, przy jednoczesnym oszczędzeniu zdrowych tkanek. W lubelskim ośrodku tą metodą leczy się m.in. nowotwory ginekologiczne, prostaty, piersi, płuc, skóry, głowy i szyi, a także przerzuty w wątrobie.
COZL jest pionierem w Polsce w stosowaniu brachyterapii wątroby – zabiegi wykonuje od 2014 roku. Do tej pory przeprowadzono je u ponad 600 pacjentów z pierwotnymi i przerzutowymi zmianami nowotworowymi.
– Zabieg polega na umieszczeniu w guzie aplikatora o średnicy ok. 1,6 mm, który wprowadza się przez skórę pod kontrolą tomografii komputerowej. Po precyzyjnym zaplanowaniu leczenia promieniowanie działa bezpośrednio w obrębie guza, chroniąc narządy sąsiednie – tłumaczy dr Cisek.
Lubelskie Centrum Onkologii jest także pierwszym ośrodkiem po wschodniej stronie Polski, który wprowadził innowacyjną brachyterapię raka prostaty z wykorzystaniem implantów stałych, refundowaną przez NFZ. Metoda ta skraca czas leczenia i pozwala pacjentom szybciej wrócić do codziennego życia.
– Jako Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Onkologicznego proponujemy pacjentom innowacyjne i nowoczesne metody, które znacząco wpływają na jakość i komfort opieki medycznej oraz zwiększają szanse na pełne wyleczenie. Inwestycja w nowoczesny sprzęt dla pracowni brachyterapii jest tego najlepszym dowodem – podkreśla Piotr Matej, dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.