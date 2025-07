Polski Cukier AZS UMCS zna rywala, z którym zagra o fazę grupową Euroligi

Pół wieku po ślubie, czyli czas na złote gody. I receptę na udane małżeństwo

Miłość to jedno, ale potrzebna jest też przyjaźń, szacunek, tolerancja i wyrozumiałość. Bez tego małżeństwo ma marne szanse na to, by przetrwać. Im się udało. W Biłgoraju medale za długoletnie, wspólne życie otrzymało ponad 50 par.