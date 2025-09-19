Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. piątek, 19 września 2025 r.
Serwisy tematyczne

ORLEN BASKET LIGA

Dzisiaj
9:43
Strona główna » Sport » Koszykówka » ORLEN BASKET LIGA

PGE Start Lublin gra z hiszpańskim UCAM Murcia o Ligę Mistrzów

Autor: Zdjęcie autora Kamil Kozioł
Udostępnij 0 A A
(fot. DW)

W sobotę w bułgarskim Samokowie PGE Start rozpocznie bój o fazę grupową Ligi Mistrzów. Ćwierćfinałowym przeciwnikiem zespołu z Lublina będzie hiszpański UCAM Murcia. Mecz rozpocznie się o godz. 20, a transmisję będzie można zobaczyć na kanale YouTube Basketball Champions League.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Napisać, że PGE Start nie jest faworytem rywalizacji z UCAM Murcia to jakby nic nie napisać. W teorii czerwono-czarni są skazani na zakończenie boju o fazę grupową Koszykarskiej Ligi Mistrzów już na pierwszym spotkaniu.

Hiszpańska ekipa to bowiem jeden z najsilniejszych zespołów, które muszą się bić w kwalifikacjach. Rywale zakończyli poprzedni sezon dopiero na dziewiątej pozycji, która jednak dało prawo gry w kwalifikacjach. Nic dziwnego, bo hiszpańska ACB to zdecydowanie najlepsza liga w Europie. Ma aż czterech przedstawicieli w Eurolidze, a kolejnych czterech bezpośrednio w Lidze Mistrzów. Ale siły UCAM Murcia nie należy rozpatrywać tylko w perspektywie ostatniego sezonu. Rok wcześniej ten zespół sensacyjnie sięgnął po wicemistrzostwo Hiszpanii. W play-off wyeliminował wówczas takie firmy jak: Valencia Basket i Unicaja Malaga. W finale gładko uległ Realowi Madryt, ale srebrny medal był i tak największą koszykarską sensacją na Półwyspie Iberyjskim w ostatnich latach.

Największą gwiazdą przeciwników Startu jest jej trener. Sito Alonso w przeszłości prowadził nawet słynną Barcelonę. W 2012 roku został szkoleniowcem roku w Hiszpanii. Obecne, oprócz prowadzenia Murcii jest także trenerem reprezentacji Łotwy, z którą walczył w niedawno zakończonych mistrzostwach Europy.

Sito Alonso ma w składzie zawodników, którzy są z półki finansowej nieosiągalnej nie tylko dla klubu z Lublina, ale również dla większości ekip z Orlen Basket Ligi. Kanadyjczyk Dylan Ennis w przeszłości grał w takich firmach, jak Monaco czy Galatasaray Stambuł. Devontae Cacok to były zawodnik Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs czy CSKA Moskwa. Takie laurki można wystawić praktycznie każdemu zawodnikowi, co tylko pokazuje skalę trudności zadania przed jakim stanął PGE Start Lublin.

– Rywalizacja o Koszykarską Ligę Mistrzów jest ważna. Nie jesteśmy faworytem, ale chcemy sprawić niespodziankę. Droga do tych rozgrywek jest jednak bardzo trudna. UCAM Murcia to mądra drużyna z doświadczonymi zawodnikami i bardzo silnymi fizycznie. To typowy hiszpański zespół na wysokim poziomie. Będzie bardzo ciężko, ale widzimy swoje szanse. Dużo zależy od tego czy będzie nam siedział rzut i czy będziemy w stanie ustać 1x1 – przekonuje Michał Sikora, drugi trener PGE Startu.

Jeżeli wicemistrzowie Polski sprawiliby sensację, to w kolejnej rundzie czeka na nich lepszy z pary Karhu Basket Kauhajoki – BC Juventus Utena. Półfinałowa rywalizacja jest zaplanowana na poniedziałek. Finał turnieju kwalifikacyjnego odbędzie się z kolei w środę. Do Koszykarskiej Ligi Mistrzów awansuje tylko najlepszy zespół. W fazie grupowej BCL zagra w jednej grupie ze słynnym niemieckim potentatem Albą Berlin, czeską ekipą ERA Nymburk oraz azerskim Sabah BC.

W przypadku kwalifikacyjnego niepowodzenia, PGE Start wystąpi w FIBA Europe Cup. Tam lublinianie trafili do grupy A, w której są również: UCAM Murcia i bułgarski Rilski Sportist. Trzecie miejsce zajmie lepszy z pary: Kangoeroes Basket Mechelen (Belgia) – KK Bosna BH Telecom (Bośnia i Hercegowina). Skład tej grupy, w przypadku awansu do Ligi Mistrzów którejś z drużyn, może jednak ulec zmianie.

Robbi Ryan była najlepszą zawodniczką czwartkowej rywalizacji
galeria
ZDJĘCIA

Pierwszy krok do Euroligi. Polski Cukier AZS UMCS Lublin pokonał DVTK Hun-Therm

Orlen Oil Motor Lublin w niedzielę zmierzy się w Toruniu z PRES Grupą Deweloperską

W niedzielę Orlen Oil Motor Lublin zaczyna walkę o kolejne mistrzostwo w Toruniu

Karol Czubak ma w tym sezonie dwa gole na koncie

Motor spróbuje popsuć humory piłkarzom Zagłębia Lubin

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
koszykówka Orlen Basket Liga PGE Start Lublin

Pozostałe informacje

Policja szuka Macieja Andrzejewskiego. Wyznaczono nagrodę za pomoc w ujęciu

Policja szuka Macieja Andrzejewskiego. Wyznaczono nagrodę za pomoc w ujęciu

Policja z Białej Podlaskiej szuka 42-letniego Macieja Andrzejewskiego. Za wskazanie miejsca jego pobytu wyznaczono 5 tysięcy złotych nagrody.
PGE Start Lublin gra z hiszpańskim UCAM Murcia o Ligę Mistrzów

PGE Start Lublin gra z hiszpańskim UCAM Murcia o Ligę Mistrzów

W sobotę w bułgarskim Samokowie PGE Start rozpocznie bój o fazę grupową Ligi Mistrzów. Ćwierćfinałowym przeciwnikiem zespołu z Lublina będzie hiszpański UCAM Murcia. Mecz rozpocznie się o godz. 20, a transmisję będzie można zobaczyć na kanale YouTube Basketball Champions League.
Magdalena Bożko-Miedzwiecka – dziennikarka, rzeczniczka prasowa. Publikowała w Dzienniku Wschodnim, Newsweeku, Newsweeku Historii, Rzeczpospolitej, Twórczości, Akcencie, Karcie. Laureatka dziennikarskich nagród, m.in. Ostrego Pióra Business Centre Club, nagród w konkursie prasowym Mediów Regionalnych im. Jana Stepka za reportaże historyczne i społeczne, nagród SalusPublica Głównego Inspektora Pracy, nagrody im. Bolesława Prusa Związku Literackich Polskich.
Felieton Magdy Bożko-Miedzwieckiej

Idę na SOR, a tam łącznie 50 promili

Kiedy piszę ten tekst, nie mam pojęcia, jaką decyzję podjęli warszawscy radni w sprawie „nocnej prohibicji”. Kiedy wy go czytacie, już to wiecie. Czy wygrała wąska grupa interesów, czy naprawdę ważny interes społeczny. A rzecz jest poważna, nie przesadzę mówiąc: śmiertelnie poważna.

Nie tylko Polacy walczyli o Polskę. Nowa wystawa w Zamościu
20 września 2025, 14:00

Nie tylko Polacy walczyli o Polskę. Nowa wystawa w Zamościu

Aż do początku marca w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał oglądać będzie można wystawę „Bohaterowie bez granic. Cudzoziemcy w walce o Polskę”. Wernisaż jest planowany na sobotę, 20 września o godz. 14.
Ogród Botaniczny świętuje jubileusz. W programie armata Kościuszki i koncert Chopina
20 września 2025, 12:00

Ogród Botaniczny świętuje jubileusz. W programie armata Kościuszki i koncert Chopina

Ogród Botaniczny UMCS w tym roku świętuje swoje 60-lecie. Jubileusz będzie nie tylko okazją do przypomnienia historii tego wyjątkowego miejsca, ale też do odkrycia jego dawnych tajemnic – od neolitycznego toporka po armatę kościuszkowską.
Karol Czubak ma w tym sezonie dwa gole na koncie

Motor spróbuje popsuć humory piłkarzom Zagłębia Lubin

Kiedy ratujesz remis w doliczonym czasie gry, a później wygrywasz w Poznaniu z Lechem, to musi oznaczać, że jesteś na fali. Piłkarze Zagłębia Lubin ostatnio mają sporo powodów do radości, a humory w niedzielę spróbuje im popsuć lubelski Motor. Spotkanie zaplanowano na godz. 12.15.
budynek starostwa powiatowego w Biłgoraju

Prokuratura sprawdza wicestarostę biłgorajską. Chodzi o ujawnienie informacji o cudzoziemskich dzieciach

Prokuratura Rejonowa w Hrubieszowie prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez wicestarostę biłgorajską. Chodzi o upublicznienie informacji dotyczących nieletnich cudzoziemców umieszczonych w Wiosce Dziecięcej w Biłgoraju. Śledczy badają także wątek nawoływania do nienawiści na tle etnicznym przez inne osoby.
Szczątki rakiety na terenie woj. lubelskiego. Żandarmeria Wojskowa prowadzi oględziny
AKTUALIZACJA

Szczątki rakiety na terenie woj. lubelskiego. Żandarmeria Wojskowa prowadzi oględziny

W powiecie świdnickim żandarmeria wojskowa poszukuje szczątków rakiety. Sprawa związana jest z ubiegłotygodniowym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej.
Orlen Oil Motor Lublin w niedzielę zmierzy się w Toruniu z PRES Grupą Deweloperską

W niedzielę Orlen Oil Motor Lublin zaczyna walkę o kolejne mistrzostwo w Toruniu

Walkę o czwarte złoto z rzędu czas zacząć! W niedzielę wieczorem (godz. 19.30) Orlen Oil Motor Lublin w pierwszym meczu finałowym PGE Ekstraligi zmierzy się na wyjeździe z PRES Grupą Deweloperską Toruń. Jak mistrzowie Polski poradzą sobie na szczególnie nielubianym przez nich terenie?
Robbi Ryan była najlepszą zawodniczką czwartkowej rywalizacji
ZDJĘCIA
galeria

Pierwszy krok do Euroligi. Polski Cukier AZS UMCS Lublin pokonał DVTK Hun-Therm

Dawno w Lublinie nie było takiej inauguracji sezonu. Polski Cukier AZS UMCS Lublin rozpoczął sezon od naprawdę wielkiego wydarzenia, jakim był mecz kwalifikacji Euroligi z węgierskim potentatem, DVTK Hun-Therm.

Wiesław Muszyński
ROZMOWA

Na wschodzie Białoruś, na zachodzie Wyryki. Burmistrz: Nalot dronów otworzył nam oczy

Ostatnie wydarzenia pokazały, że różne złe rzeczy dziać mogą się nie tylko na linii Bugu, ale też daleko stąd w głąb Polski. Nalot dronów na terytorium naszego kraju wielu otworzył oczy. Niemal wszyscy już są świadomi zagrożenia – czy to ktoś z Włodawy, czy z Lublina, czy z Łodzi, czy z Warszawy. Tylko że Włodawa leży przy granicy z Białorusią i wszyscy tu mamy świadomość, że w sytuacji zagrożenia zbrojnego znajdziemy się na pierwszej linii frontu - mówi Wiesław Muszyński, burmistrz Włodawy w rozmowie z Dziennikiem Wschodnim.
Ulica Kiepury w Zamościu. Teraz parkowanie jest tutaj darmowe, ale gdyby pomysł ZDG został zaakceptowany przez radnych, obowiązywałyby w tym miejscu takie same opłaty jak strefie C

Jeszcze darmowe, ale wkrótce być może płatne. Plan na rozszerzenie stref parkingowych

Tam, gdzie teraz można stać całą dobę za darmo, za jakiś czas mogą zostać wprowadzone bilety. Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu przygotował nową uchwałę dotyczącą stref płatnego parkowania w mieście. Radni zajmą się tym pomysłem w tym miesiącu.
Zamojski Szpital Niepubliczny może liczyć już na kolejną kilkumilionową dotację z KPO

Nowocześniej, bezpieczniej, sprawniej. Pieniądze z KPO na cyfryzację w szpitalu

Prawie 6 mln złotych ma otrzymać Zamojski Szpital Niepubliczny z KPO na inwestycje w cyfryzację. Dzięki temu będzie nowocześniej, a czas, jaki lekarze spędzają teraz „nad papierami” powinien się skrócić, bo wykorzystywana będzie sztuczna inteligencja.
W poprzednich latach artyści pokazywali swoje prace w przestrzeni publicznej. Podobnie będzie w tym roku
NASZ PATRONAT
20 września 2025, 0:00

Lublin otwiera się na sztukę. Rusza XVII edycja Festiwalu OPEN CITY

Już w najbliższą sobotę, 20 września, Lublin po raz kolejny stanie się wielką galerią pod gołym niebem. Rozpoczyna się XVII edycja Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej OPEN CITY, który potrwa do 20 października.
14 umów na 31 milionów. Marszałek podpisał umowy na unijne dotacje
galeria

14 umów na 31 milionów. Marszałek podpisał umowy na unijne dotacje

Ponad 31 mln zł z Unii Europejskiej rozdysponował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego na projekty warte łącznie aż 44 mln. To pieniądze, które pójdą na dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie powodziom i suszy oraz Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
ORLEN BASKET LIGA MĘŻCZYZN
30. KOLEJKA

Wyniki:

Trefl Sopot - Icon Sea Czarni Słupsk 89:65
Dziki Warszawa - PGE Spójnia Stargard 71:57
Zastal Zielona Góra - Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. 92:87
Anwil Włocławek - PGE Start Lublin 82:83
Arriva Polski Cukier Toruń - MKS Dąbrowa Górnicza 74:86
King Szczecin - Legia Warszawa 81:84
Śląsk Wrocław - Górnik Zamek Książ Wałbrzych 74:80
AMW Arka Gdynia - GTK Gliwice 83:83

Tabela:

1. Anwil 30 54 2672:2418
2. Trefl 30 50 2676:2521
3. Start 30 49 2610:2548
4. Legia 30 49 2462:2392
5. Górnik 30 48 2379:2311
6. Czarni Słupsk 30 47 2401:2242
7. King 30 47 2605:2257
8. Śląsk 30 45 2437:2412
9. Toruń 30 44 2642:2632
10. Dziki 30 43 2302:2325
11. Zielona Góra 30 42 2391:2497
12. Gliwice 30 42 2467:2683
13. Ostrów Wlkp. 30 41 2563:2610
14. Dąbrowa G. 30 41 2472:2571
15. Arka 30 39 2475:2701
16. Spójnia 30 39 2278:2412

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 