Listonosz dostarczy widoki Zamościa. Obrazki dzieci na znaczkach i pocztówkach

Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny „Znaczek z Zamościa” to inicjatywa Przedszkola Miejskiego nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi. Tegoroczna, trzecia edycja, podobnie jak poprzednie, odbyła się pod patronatem prezydenta miasta, a współorganizowana była przez Pocztę Polską.

Swoje prace na konkurs przygotowało 65 dzieci z 15 zamojskich przedszkoli.

– Głównym celem było uwrażliwianie dzieci na zanikającą tradycję pisania listów i wysyłania kartek pocztowych, jak również rozbudzanie zainteresowania naszym miastem, promowanie piękna i walorów Zamościa – wyjaśnia Aleksandra Baranowicz, dyrektor PM nr 7.

Piękne, kolorowe obrazki oceniało jury. Nagrodę specjalną za znaczek personalizowany otrzymała Mirka z PM nr 1. A tę za kartkę przyznano Lidzi z PM nr 12. Prace tych dwóch dziewczynek zostaną wydane i znajdą się na prawdziwych znaczkach i pocztówkach. Upominki otrzymali też laureaci trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach.

Wszystkie prace małych zamościan można oglądać na pokonkursowej wystawie w Mediatece Akademii Zamojskiej przy ul. Akademickiej 8.