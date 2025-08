Polski Cukier AZS UMCS Lublin rozpocznie sezon od domowej rywalizacji z MB Zagłębie Sosnowiec

W pierwszej kolejce Polski Cukier AZS UMCS Lublin zmierzy się z MB Zagłębie Sosnowiec. W OBLK wystąpi łącznie 12 drużyn, co oznacza, że w sezonie zasadniczym odbędą się aż 22 kolejki. To zdecydowanie więcej niż w ostatnich latach, ale jest to wynikiem dołączenia do ligi aż trzech drużyn Wisły Kraków, Contimax MOSiR Bochnia oraz Isand Wichoś Jelenia Góra.

W pierwszej rundzie najciekawszy dla lubelskim kibiców będzie przełom października i listopada. 25 października Polski Cukier zmierzy się bowiem na wyjeździe z VBW Gdynia, czyli aktualnym mistrzem Polski. Tydzień później natomiast ekipę Karola Kowalewskiego czeka prestiżowe starcie z 1KS Ślęza Wrocław. Ten mecz odbędzie się w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli. Warto jeszcze wspomnieć, że w 6 grudnia lublinianki czeka wizyta w Gorzowie Wielkopolskim. To właśnie do wicemistrza Polski przeszła liderka Polskiego Cukru, Magdalena Szymkiewicz.

Bardzo istotny czas czeka jednak lubelski zespół jeszcze przed rozpoczęciem krajowych rozgrywek. We wrześniu odbędą się kwalifikacje Euroligi, w których podopieczne Karola Kowalewskiego podejmą węgierski DVTK Hun-Therm. Małej zmianie uległ termin rozegrania pierwszego spotkania. Odbędzie się ono w czwartek, 18 września. Rewanż jest zaplanowany na 24 września.

Przypomnijmy, że w Lublinie powstaje zupełnie nowy zespół. Karol Kowalewski do współpracy zaprosił już m.in. Robbi Ryan, Klaudię Wnorowską, Seehię Ridard, Markeishę Gatling, Laurę Gil czy Aleksandrę Wojtalę. Dodatkowo umowę przedłużyła Dominika Ullman oraz Justyna Adamczuk.

W minionym tygodniu klub poinformował, że nową zawodniczką Polskiego Cukru AZS UMCS będzie Julia Rakowska. 18-latka miniony sezon rozegrała w Ślęzie. Rakowska zaliczyła 7 spotkań i średnio zdobywała w nich blisko 3 pkt na mecz. Warto wspomnieć, że wcześniej grała w drużynach poznańskich. Nastolatka ma również za sobą występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski. (kk)

Terminarz Orlen Basket Ligi Kobiet

4-5 października: Energa Toruń – 1KS Ślęza Wrocław * VBW Gdynia – Artego Bydgosz * Polski Cukier AZS UMCS Lublin – MB Zagłębie Sosnowiec * Enea AZS Politechnika Poznań – Wisła Kraków * SKK Polonia Warszawa – Isand Wichoś Jelenia Góra * Contimax MOSiR Bochnia – KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski. 11 października: Artego – Lublin. 18 października: Lublin – Energa. 25 października: Gdynia – Lublin. 2 listopada: Lublin – Ślęza. 22 listopada: Lublin – Politechnika. 29 listopada: Polonia – Lublin. 3 grudnia: Lublin – Bochnia. 6 grudnia: Gorzów Wlkp. – Lublin. 13 grudnia: Lublin – Jelenia Góra. 20 grudnia: Wisła – Lublin. Runda rewanżowa rozpocznie się 27 grudnia i zakończy 1 marca. Po niej 8 najlepszych drużyn zagra w fazie play-off.