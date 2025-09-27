Celowali patriotycznie. Memoriał Strzelecki Żołnierzy i Powstańców

W obiekcie przy ul. Gospodarczej 27 rywalizowali zawodnicy posiadający licencje lub patenty strzeleckie PZSS oraz osoby przeszkolone w bezpiecznym posługiwaniu się bronią, żołnierze czynni i w stanie spoczynku oraz funkcjonariusze innych formacji mundurowych.

W sumie do zawodów przystąpiło 104 zawodników. Zaliczyli 293 starty w czterech następujących konkurencjach. Pistolet centralnego zapłonu w kalibrze 9 mm i zbliżone (Pcz20) oraz pistolet sportowy kal. 5,6 mm (Psp20) gdzie oddaje się 5 strzałów próbnych i 20 ocenianych. Zarówno na strzały próbne jak i następujące po nich 4 serie oceniane po 5 strzałów każda, uczestnicy mieli po 3 minuty. Tarcze TS-2 rozmiaru 50 na 50 cm znajdowały się w odległości 25 m od stanowisk.

Trzecia i czwarta konkurencja to pistolet pneumatyczny (Ppn20) i karabin pneumatyczny (Kpn20) kaliber 4,5 mm. Czas dla zawodników wynosił 20 minut i dodatkowe 10 na przygotowanie i strzały próbne. Tutaj ze względu na niewielką energię naboju strzela się na odległość 10 m. Natomiast tarcze są mniejsze. Dla pistoletu to wymiar 17 na 17 cm. A karabinowa ma tylko 10 na 10 cm. Sędzią głównym zawodów był nestor polskiego strzelectwa i trener wielu pokoleń sportowców – Ryszard Wiland.

W poszczególnych konkurencjach zwyciężyli:

Pcz20

1 Bartłomiej Kseniak SNAJPER Lublin 181 pkt.

2 Paweł Paszkowski SNAJPER Lublin 177 pkt.

3 Michał Tomczuk AMATOR Wrocław 175 pkt.

Psp20

1 Bartłomiej Kseniak SNAJPER Lublin 179 pkt.

2 Jarosław Głażewski SNAJPER Lublin 176 pkt.

3 Bartosz Koletka STEN Wąwolnica 174 pkt.

Ppn20

1 Andrzej Sygocki SNAJPER Lublin 179 pkt.

2 Bartosz Koletka STEN Wąwolnica 175 pkt.

3 Konrad Górniak SNAJPER Lublin 175 pkt.

Kpn20

1 Monika Trypuz SNAJPER Lublin 171 pkt.

2 Aneta Zapasa-Wójcik SNAJPER Lublin 169 pkt.

3 Andżelika Szafrańska SNAJPER Lublin 154 pkt.