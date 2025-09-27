Wiejska zabawa, pacyfikacja i przemarsz partyzantów. Piknik Historyczny w Brodziakach

Historyczne widowisko będzie zasadniczym punktem niedzielnego pikniku, który w niedzielę (28 września) odbędzie się w Brodziakach pod Biłgorajem.
Do udziału w wydarzeniu zapraszają miejscowa jednostka OSP, wójt i gminny ośrodek kultury oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej "Wir".
W ramach pikniku wystawione zostanie widowisko historyczne przedstawiające wiejską zabawę, później pasyfikację Majdanu Starego z czasów II wojny światowej oraz sceny z przebicia się partyzantów podczas bitwy pod Osuchami.
Ale to nie wszystkie punkty programu. organizatorzy zaplanowali również prelekcję historyczną, koncert Męskiego Zespołu Śpiewaczego z Bukowej, konkursy i atrakcje dla dzieci. Podczas pikniku odbędzie się też charytatywny kiermasz ciast i wypieków dla Adasia Iwanejki, a ponadto obejrzeć będzie można wystawę starych fotografii oraz eksponatów wojennych.