Rondo służy już od roku. Teraz ma nazwę stowarzyszenia

Rondo znajduje się na skrzyżowaniu ulicy Żeromskiego z nową arterią Armii Krajowej. Inwestycja została oddana do użytku rok temu. Krótko potem, stowarzyszenie wystąpiło do ratusza z taką propozycją. W piątek na rondzie stanęła tabliczka z nazwą. - Koło Bialczan ma piękną i bogatą historię, zostało założone w 1922 roku - przypomniał prezydent Michał Litwiniuk (PO).

Organizacja zajmuje się m.in. coroczną kwestą na renowację zabytkowych pomników. Z jej inicjatywy w mieście odsłonięto m.in. pomnik aktora Romana Kłosowskiego. – Niewiele miast może poszczycić się takim stowarzyszeniem, które kultywuje tradycje i promuje Białą Podlaską – uważa Litwiniuk.

Szefowa koła Krystyna Nowicka przyznaje, że organizacja zrzesza obecnie 200 osób. - Nazwa ronda to dla nas wielkie wyróżnienie- przyznaje. Pomysł podoba się również przewodniczącemu rady miasta. - Ta inwestycja służy mieszkańcom, ulica skomunikowała duże osiedla. A reprezentatywne rondo to godne miejsce, by uczcić Koło Bialczan- stwierdza Robert Woźniak z klubu prezydenta.

Dwupasmowa ulica Armii Krajowej łączy dwa duże osiedla w Białej Podlaskiej: domków jednorodzinnych przy ulicy Francuskiej oraz budynków wielorodzinnych przy ulicy Podmiejskiej. Ale nie tylko, bo deweloperzy budują już bloki również przy Armii Krajowej.

Przy arterii wyłożono 2 kilometry chodników i kilometr ścieżki rowerowej. Przygotowano też 100 miejsc postojowych. W planach ratusza jest również przebudowa ulicy Żeromskiego.