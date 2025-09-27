Rozpoznasz polityków z Lubelszczyzny? Sprawdź się w naszym quizie!

Przygotowaliśmy specjalny quiz o parlamentarzystach z Lubelszczyzny, który pozwoli Ci sprawdzić wiedzę w bardzo prosty sposób. Zasady są jasne – pokazujemy zdjęcie, a Ty musisz wskazać, kto się na nim znajduje. Tylko tyle i aż tyle. Bo choć wydaje się to banalne, to gwarantujemy, że wśród pytań znajdą się i takie, które potrafią wywołać konsternację nawet u osób na bieżąco śledzących politykę.

Na liście znajdziesz zarówno osoby z pierwszych stron gazet, jak i tych, którzy nieco rzadziej udzielają się w mediach, ale na co dzień pracują w parlamencie, reprezentując mieszkańców naszego regionu. Posłowie i senatorowie z Lublina, Chełma, Zamościa czy Białej Podlaskiej – to oni tworzą polityczny krajobraz wschodniej Polski.

Dlaczego warto spróbować swoich sił w tym quizie? Po pierwsze, to świetna okazja, by sprawdzić, jak uważnie śledzisz scenę polityczną. Po drugie, dzięki zabawie możesz uzupełnić wiedzę i utrwalić znajomość twarzy, które – czy tego chcemy, czy nie – podejmują decyzje dotyczące naszego życia codziennego. Po trzecie, to po prostu przyjemny sposób na chwilę rywalizacji ze znajomymi – kto rozpozna więcej posłów i senatorów?

Polityka często wydaje się odległa, a parlamentarzyści – anonimowi. Tymczasem wielu z nich pochodzi z naszego regionu i regularnie odwiedza swoje okręgi. Dlatego znajomość ich twarzy to nie tylko ciekawostka, ale też element obywatelskiej świadomości.

Gotów, by sprawdzić się w roli politycznego detektywa? Kliknij poniżej i rozwiąż nasz quiz. Zobaczymy, ilu posłów i senatorów z Lubelszczyzny potrafisz rozpoznać po samym zdjęciu!