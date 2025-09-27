Gwiazda TikToka jedzie z nowym programem. Odwiedzi dwie miejscowości

Mama Na Obrotach podróżuje właśnie po Polsce ze swoim drugim programem. W sobotę (4 października) będzie ją można oklaskiwać w Łaszczowie (godz. 16), a także Jarczowie (godz. 19), gdzie wystąpi w ośrodkach kultury.

Podczas swojej pierwszej trasy stund-uperka odniosła sukces, odwiedzjąc ponad 150 miejscowości w Polsce. Jej aktualny, autorski program „Kiedyś, a dziś” również cieszy się popularnością. Jak zapewniają organizatorzy, w trakcie występu nie zabraknie wspomnień z czasów, o których większość już mogła zapomnieć. I ma być zabawnie. Ból brzucha ze śmiechu, podobno gwarantowany.

Po każdym z występów będzie możliwość zrobienia wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z Mamą Na Obrotach.

Bilety wstępu można kupić m.in. przez internet. Kosztują 89 zł.