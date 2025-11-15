Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Sport
Liga Europejska nie dla dla PGE MKS El-Volt. Lublinianki drugi raz gorsze od Zagłębia

Autor: Kamil Kozioł
Aleksandra Rosiak rozegrała kolejny dobry mecz
Aleksandra Rosiak rozegrała kolejny dobry mecz (fot. Materiały prasowe Orlen Superligi)

PGE MKS El-Volt po raz drugi przegrał z KGHM Zagłębiem Lubin w ramach kwalifikacji do Ligi Europejskiej. Tym razem 30:35. W efekcie lublinianki zakończyły swój udział w europejskich pucharach

Już pierwszy mecz w hali Globus pokazał, że lubelską drużynę czeka arcytrudne zadanie w rewanżu. Pięć bramek do odrobienia z Lublina okazało się dystansem, do którego przez cały mecz zbliżyły się tylko raz.

Miało to miejsce na samym początku rywalizacji w Lubinie. Najpierw do siatki trafiła Maria Prieto O’Mullony. Szybko wyrównała Kinga Jakubowska, ale później bramki zdobywały już tylko lublinianki. Najpierw Adrianna Górna, później Sanja Radosavljević i Joanna Andruszak sprawiły, że na tablicy wyników pojawił się rezultat 4:1 dla przyjezdnych.

Gospodynie wzięły się błyskawicznie do pracy. Jakubowska, Joanna Drabik, Natalia Janas czy Mariane Oliveira Fernandes – wszystkie one zaczęły trafiać, czym sprawiły, że dystans między obiema ekipami najczęściej wynosił 1-2 bramki na korzyść zespołu z Lublina. W 18 min Jakubowska wreszcie dała Zagłębiu remis, a później ta sama zawodniczka wyprowadziła swoje koleżanki na prowadzenie. A, że ofensywa PGE MKS El-Volt w końcówce pierwszej połowy wyraźnie się popsuła, to szybko Zagłębie wyszło na prowadzenie aż 18:12.

W końcówce tego fragmentu Andruszak i Górna zmniejszyły straty do 4 bramek, ale i tak było wiadomo, że podopieczne Pawła Tetelewskiego potrzebują cudu, aby awansować do fazy grupowej Ligi Europejskiej.

Cudu nie było, bo Zagłebie kontrolowało przebieg drugiej połowy. Były pozytywne momenty, PGE MKS El-Volt w 56 min przegrywał tylko 29:30, ale o odrobieniu strat z pierwszego spotkania nawet nie można było marzyć. Ostatecznie, po fatalnej końcówce lubelska ekipa przegrała 30:35.

Tradycyjnie w ostatnim czasie świetny mecz ma za sobą Aleksandra Rosiak, autorka 7 trafień. O’Mullony i Górna to pozostałe dwa motory napędowe PGE MKS El-Volt w sobotniej rywalizacji. Obie zapisały na swoich kontach po 6 bramek. U rywalek fantastycznie grała Jakubowska, która zdobyła 9 bramek.

KGHM MKS Zagłębie Lubin – PGE MKS El-Volt Lublin 35:30 (18:14)

KGHM Zagłębie: Maliczkiewicz, Zima, Piotrowska – Jakubowska 9, Fernandes 9, Kochaniak 4, Grzyb 3, Janas 3, Drabik 2, Fraga 2, Cavo 2, Drabik, Fernandez Fraga, Cesareo Romero, Weber, Machado Matieli. Kary: 10 min.

PGE MKS: Wdowiak, Martins – Rosiak 7, O’Mullony 6, Górna 6, Andruszak 4, Radosavljević 2, Lima 2, Szynkaruk 2, Przywara 1, Matuszczyk, M. Więckowska. Kary: 10 min.

Sędziowali: Uhlir i Benus (obaj Czechy). Widzów: ok. 3000.

Wynik dwumeczu: 64:54. Zagłębie awansowało do fazy grupowej Ligi Europejskiej.

Fragment sobotniej rywalizacji

