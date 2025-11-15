Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

sobota, 15 listopada 2025 r.
Kolejny obrońca Motoru Lublin w kadrze. Marek Bartos z awaryjnym powołaniem

(fot. DW)

Kolejny zawodnik Motoru Lublin został powołany do reprezentacji. Marek Bartos skorzystał na kontuzji kolegi i dołączył do kadry Słowacji przed arcyważnym meczem z Niemcami.

Bartos jeszcze nie doczekał się debiutu w barwach swojej drużyny narodowej. Kilka razy znajdował się na liście rezerwowej. W sobotę, w końcu dostał jednak powołanie. Z powodu kontuzji byłego gracza Lecha Poznań – Lubomira Siatki, selekcjoner reprezentacji Słowacji Francesco Calzona zdecydował się ściągnąć jeszcze jednego zawodnika.

A trzeba dodać, że w poniedziałek Milan Skriniar i spółka zagrają mecz o pierwsze miejsce w grupie z Niemcami. Obie drużyny obecnie mają po 12 punktów. Kto wygra, ten awansuje na mistrzostwa świata. Spotkanie odbędzie się o godz. 20.45 w Lipsku. W pierwszym starciu obu ekip Słowacja wygrała niespodziewanie 2:0. Zgubiła jednak punkty w Irlandii Północnej, gdzie przegrała 0:2.

Bartos w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy rozegrał dziewięć spotkań. Dołączył też do listy kadrowiczów. Motor wcześniej wysłał na zgrupowania reprezentacji: Filipa Lubereckiego, Brighta Ede, Paskala Meyera oraz Renata Dadashova.

Drużyna trenera Mateusza Stolarskiego w weekend nie rozgrywała żadnego sparingu. Piłkarze mieli okazję na chwilę odpoczynku przed końcówką rundy. Żółto-biało-niebiescy wrócą do walki o punkty w sobotę, 22 listopada. W Krakowie zmierzą się z Cracovią (godz. 14.45).

Fragment sobotniej rywalizacji

PKO BP EKSTRAKLASA
15. KOLEJKA

Wyniki:

Arka Gdynia  - Lech Poznań 3-1
GKS Katowice - Piast Gliwice 1-3
Korona Kielce - Raków Częstochowa 1-4
Lechia Gdańsk - Widzew Łódź 2-1
Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1-2
Motor Lublin - Wisła Płock 1-1
Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok 1-2
Radomiak Radom - Cracovia 3-0
Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 2-0

Tabela:

1. Górnik 15 29 26-14
2. Jagiellonia 14 27 27-18
3. Wisła Płock 14 26 19-10
4. Raków 14 23 20-18
5. Radomiak 15 22 28-24
6. Cracovia 14 22 21-17
7. Zagłębie 14 21 27-18
8. Lech 14 21 23-23
9. Korona 15 20 17-16
10. Arka 15 18 13-26
11. Legia 14 17 16-15
12. Widzew 15 17 22-23
13. Katowice 15 17 21-27
14. Pogoń 15 17 21-27
15. Motor 14 16 19-24
16. Lechia 15 13 25-32
17. Bruk-Bet 15 13 19-29
18. Piast 13 11 13-16

