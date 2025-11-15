Marznące opady w dwóch powiatach Lubelszczyzny. Rano możliwa gołoledź

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla dwóch powiatów województwa lubelskiego. Niebezpieczne zjawiska mogą wystąpić w niedzielny poranek.
Alert obejmuje powiat bialski oraz miasto Biała Podlaska. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 5:00 do 10:00. IMGW prognozuje słabe opady deszczu ze śniegiem i deszczu, które miejscami mogą być marznące i powodować gołoledź. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 70 procent.
Synoptycy ostrzegają, że śliskie nawierzchnie mogą znacznie utrudnić poranne poruszanie się po drogach. Kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność.