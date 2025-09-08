Medale Mateusza Rudyka na mistrzostwach Polski

Zawodnik Monogo Lubelskie Perła Polski od wielu lat jest ostoją polskiego sprintu. Przypomnijmy, że w 2019 roku był brązowym medalistą mistrzostw świata w sprincie.

Impreza odbywała się wówczas w Pruszkowie. O sukcesach w czempionacie Europy nawet ciężko wspominać, bo tych medali ma znacznie więcej. Złoto za sprint drużynowy w Yvelines, srebra za sprint w Grenchen oraz sprint i keirin w Apeldoorn, brązy za sprint w Apeldoorn oraz sprinty drużynowe z Grenchen oraz Apeldoorn – taka kolekcja musi robić wrażenie. Do tego należy dodać niezły występ w igrzyskach olimpijskich w Paryżu, w których zajął 5 miejsce w sprincie.

Przy tak wielkich sukcesach rywalizacja na krajowym podwórku dla Mateusza Rudyka nie powinna być wielkim wyzwaniem. I tak rzeczywiście było w piątek i sobotę w Pruszkowie, gdzie odbywały się mistrzostwa Polski. Zawodnik Monogo Lubelskie Perła Polski wraca z tej imprezy z trzema medalami. Ten najważniejszy złoty został wywalczony w sprincie, gdzie gładko pokonał swoich przeciwników. Dwa kolejne miejsca na podium zajęli zawodnicy GK Piast Szczecin – Konrad Burawski i Adam Adamowicz.

Rudyk był też nieosiągalny dla przeciwników w keirinie. W tej niezwykle efektownej konkurencji Rudyk zdecydowanie wyprzedził Tomasza Łamaszewskiego z UKS TFP Jedynka Kórnik i Kacpra Kwiatka z ŚFS Daleszyce Fomax Marian Forma.

Mateusz Rudyk dał się jedynie złapać w sprincie drużynowym,. Monogo Lubelskie Perła Polski wystąpiło w składzie Mateusz Rudyk, Bartosz Rudyk oraz Szymon Wiśniewski. Lublinianie przeszli przez eliminacje i awansowali do finału. W nim rywalizowali z TFP Jedynka Kórnik w składzie z Łamaszewskim oraz Julianem Gabrusiewiczem i Hubertem Gilem.

Kolarze Monogo przegrali z przedstawicielem Wielkopolski dość wyraźnie, bo o ponad pół sekundy. Brązowe medale wpadły w ręce ALKS Stal-Ocetix-Iglotex Grudziadz w składzie Rafał Sarnecki, Marek Skórski i Maxim Skórski.