PGE Start Lublin po dramatycznym spotkaniu pokonał Arrivę Lotto Twarde Pierniki Toruń

Przyjezdni bardzo dobrze rozpoczęli to spotkanie i prawie przez całą pierwszą połowę byli na prowadzeniu. Jedyną odpowiedzią na poczynania torunian w tym czasie był Elijah Hawkins, który rozgrywał kapitalne zawody. Czasami w jego grze było zbyt dużo szaleństwa, ale i tak można uznać, że to był jego najlepszy występ w koszulce Startu. Na przerwę Arriva schodziła prowadząc jednak 43:35.

Tę różnice udało się szybko zniwelować na początku drugiej połowy. Warto jednak zaznaczyć, że była to bardziej zasługa prostych błędów przyjezdnych niż wybitnej gry Startu. Ta pojawiła się nieco później. Hawkins w końcówce trzeciej kwarty wyprowadził lublinian na prowadzenie. W kolejnej natomiast palmę pierwszeństwa przejął Tevin Mack. Jego kilka gwiazdorskich akcji sprawiło, że na koniec regulaminowego czasu gry pojawił się remis.

W dogrywce natomiast Start zdominował przeciwnika. Zdobywanie punktów zaczął wchodzący w strefę podkoszową jak czołg Quincy Ford, a później już punkty zdobywali kolejni Amerykanie. Dobra gra sprawiła, że Start wygrał 90:85 i w tym sezonie ma na koncie już dwa zwycięstwa.

Bohaterem meczu był Jordan Wright, który zdobył aż 22 pkt. Trafił przy tym aż 4 razy zza linii 6,75. Wyróżnić należy także Hawkinsa. Młody rozgrywający zdobył 25 pkt, chociaż jego notę obniża aż 5 strat. U rywali świetnie zagrał Noah Thomasson, który zdobył 14 „oczek”.

PGE Start Lublin – Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 90:85 (18:17, 17:26, 22:13, 21:22, d. 12:7)

Start: Hawkins 25 (2x3), Wright 22 (4x3), Mack 17 (2x3), Put 5 (1x3), Griffin 2 oraz Ford 14 (1x3), Krasuski 5 (1x3), B. Pelczar 0, Szymański 0.

Toruń: Smith 18 (3x3), Langović 17 (2x3), Thomasson 14 (2x3), Lapornik 11 (2x3), Kulig 9 (1x3) oraz Szlachetka 6 (1x3), Brenk 5 (1x3), Kunc 5.

Sędziowali: Zapolski, Pietrzak i Gawron. Widzów: 1500.