Jak połączyć tradycję z nowoczesnością?

Pod okiem nauczycielki Anny Szcześniak uczniowie kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych przygotowują rybę w sosie orzechowo-miodowym, która kilkukrotnie zostawała doceniana na różnych konkursach.

– Karp to klasyka polskiego stołu, ale w tej wersji nabiera zupełnie nowego smaku – tłumaczy Anna Szcześniak. – Pieczemy go z masłem, solą i pieprzem przez niecałe pół godziny, a w tym czasie na patelni powstaje sos z prażonych orzechów, miodu i śmietanki. Proste, szybkie i pyszne.

Szkoła w Pszczelej Woli słynie nie tylko z tradycji pszczelarskiej, ale też z kreatywnego podejścia do miodu. Uczniowie uczą się nie tylko jego pozyskiwania, lecz także nowych sposobów wykorzystania. Eksperymentują z miodami smakowymi – z dodatkiem owoców liofilizowanych: malin, rokitnika czy cytryny. Dzięki temu produkt nie tylko pięknie wygląda, ale też trafia w gust młodszych konsumentów.

– Kiedyś miód kojarzył się głównie z lekarstwem na przeziębienie. Teraz uczymy, że może być składnikiem zup, sosów, mięs czy wypieków – mówi dodaje Szcześniak. – Mamy nawet przepis na zupę pomidorową z miodem gryczanym.

Szczegółowy przepis na karpia w miodowo-orzechowym sosie w najbliższym odcinku „Dziennika ze smakiem”. Poprzednie odcinki dostępne na portalu dziennikwschodni.pl oraz w serwisie YouTube.