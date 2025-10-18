Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. sobota, 18 października 2025 r.
Serwisy tematyczne

SUPERLIGA

Dzisiaj
19:52
Strona główna » Sport » Piłka ręczna » SUPERLIGA

Azoty Puławy pokonały Zagłębie Lubin

Autor: Zdjęcie autora grom
Udostępnij 0 A A
W meczu o podwójną stawkę Azoty Puławy, dość szczęśliwie, pokonały Zagłębie Lubin 32:31
W meczu o podwójną stawkę Azoty Puławy, dość szczęśliwie, pokonały Zagłębie Lubin 32:31 (fot. Orlen Superliga)

W meczu o podwójną stawkę Azoty Puławy, dość szczęśliwie, pokonały Zagłębie Lubin 32:31

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Było to bardzo ważne spotkanie, szczególnie dla gospodarzy. Puławianie nie mają łatwego życia i w obecnym sezonie grają mocno w kratkę. Dwa tygodnie temu pokonali u siebie Piotrkowianina Piotrków Trybunalski, by w poprzedniej serii gier ulec na wyjeździe Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn.

Podopieczni Patryka Kuchczyńskiego zajmowali 11. miejsce w tabeli. Potyczka z „Miedziowymi”, którzy nie mieli żadnego zdobytego punktu, była starciem o podwójną stawkę.

Pierwsze trafienie w meczu zaliczył dla rywali Paweł Dudkowski już 57 sekundzie. Gospodarze odpowiedzieli bramkami Krzysztofa Komarzewskiego i Ignacego Jaworskiego (2:1). W siódmej minucie był remis 4:4.

Później już warunki dyktowali miejscowi. W 28 min Daniel Wisiński trafił na 15:11. Błyskawicznie odpowiedział Dawid Krysiak (15:12).

Pięć sekund przed końcem pierwszej połowy Paweł Krupa rzutem z biodra posłał piłę miedzy nogami Andreja Petkovskiego (16:14). Przy okazji gry w obronie karę dwóch minut zaliczył jeszcze obrotowy Azotów Ignacy Jaworski.

Puławianie bardzo szybko wznowili grę i po podaniu Krzysztofa Łyżwy do Dmytro Artemenki zdobyli kolejną bramkę (17:14). Takim wynikiem zakończyła się pierwsza odsłona spotkania.

Po przerwie goście potrzebowali czterech minut aby doprowadzić do remisu 17:17. Na szczęście szybko odpowiedział Szymon Działakiewicz (18:17). Tym razem to role się odwróciły.

Drużyną, która musiała odrabiać straty byli puławianie. W 43 min Jan Antolak trafił rzutem przez całe boisko do pustej bramki (23:23). Cztery minuty później, po trafieniach Artemenki i Szymona Działakiewicza straty zostały zmniejszone do dwóch trafień (25:27).

Gospodarzom wybitnie nie szło. Przy wyniku 25:28 nie potrafili wykorzystać rzutu karnego (rzut Ignacego Jaworskiego zatrzymany przez Marcina Schodowskiego).

W 53 min Michał Wojtala trafił na 30:26 dla gości i o przerwę w grze poprosił trener Kuchczyński. W odpowiedzi Michał Curzytek pokonał bramkarza Zagłębia (27:30).

Mecz rozstrzygnął się w końcówce. Najpierw w 58 min Artemenko wykorzystał rzut karny na 30:31, przy podwójnym osłabieniu gości. Następnie Paweł Ciupa obronił karnego wykonanego przez Jakuba Świtałę. W 59 min Krzysztof Łyżwa wyrównał wynik (31:31).

W ostatniej akcji meczu Dan Racotea, który wcześniej dwukrotnie zmarnował dogodne okazje na zmniejszenie strat, rzutem rozpaczy dał zwycięstwo gospodarzom 32:31.

Tym samym Azoty uniknęły kompromitacji i pokonały Zagłębie Lubin, które nadal ma zerowe kontu punktowe.

Azoty Puławy - Zagłębie Lubin 32:31 (17:14)

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
KS Azoty Puławy Orlen Superliga mężczyzn

Pozostałe informacje

Ścianę w jednym z pokoi mieszkalnych schroniska przy ul. Wołyńskiej 69, zdobią fotografie tych, którzy odnaleźli już swój dom, tam gdzieś na górze
Chełm

Między karetką a godnością. Ostatni dzień pana Adama

Nie miał domu, ale miał adres. Nie miał rodziny, ale miał ludzi, którzy się o niego martwili. Kiedy zachorował, walczył – z bólem, z nowotworem, z poczuciem bycia niewidzialnym. Zmarł pomiędzy dwiema instytucjami: szpitalem, który nie mógł go zatrzymać, i schroniskiem, które nie mogło go przyjąć.
W meczu o podwójną stawkę Azoty Puławy, dość szczęśliwie, pokonały Zagłębie Lubin 32:31

Azoty Puławy pokonały Zagłębie Lubin

W meczu o podwójną stawkę Azoty Puławy, dość szczęśliwie, pokonały Zagłębie Lubin 32:31
Zegarmistrz z szyldem kultowego „Murzynka”.
Reportaż

Dusze zaklęte w zegarkach. Historia lubelskiego „Murzynka”

- Wykonuję zawód na wymarciu, ale wierzę, że zegarki mają dusze – opowiada zegarmistrz Tomasz Kaczmarek. Odwiedziliśmy go w jego zakładzie z szyldem kultowego „Murzynka”.
Aleksander Kwaśniewski na KUL o wyzwaniach współczesnego świata
Lublin
galeria

Aleksander Kwaśniewski na KUL o wyzwaniach współczesnego świata

Były prezydent gościł na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w sobotę, 18 października. Podczas swojej wizyty wygłosił wykład pt. „Świat wobec nowych wyzwań”.
Lubelska Icemania rozpoczęła sezon. Ceny biletów i godziny otwarcia
galeria

Lubelska Icemania rozpoczęła sezon. Ceny biletów i godziny otwarcia

Dobra wiadomość dla miłośników jazdy na łyżwach. W sobotę, 18 października, ruszyło lodowisko Icemania przy Alejach Zygmuntowskich w Lublinie.

Jordan Wright (z piłką) rozegrał kolejne dobre zawody

PGE Start Lublin po dramatycznym spotkaniu pokonał Arrivę Lotto Twarde Pierniki Toruń

Torunianie przyjechali do Lublina głodni zwycięstw. Poprzednie dwa ligowe spotkania zakończyły się ich porażkami. Tak też skończyła się również wizyta w hali Globus, chociaż trzeba zaznaczyć, że Arriva była bardzo blisko premierowego triumfu.
Marcin Pigiel miał duży udział przy bramce na 2:2

Niemal 70 minut gry w liczebnej przewadze i „wielbłąd” bramkarza. Avia tylko zremisowała z Siarką

Jeżeli od 26 minuty grasz 11 na 10 i nie zdobywasz trzech punktów, to trudno mówić o udanym meczu. Avia prowadziła w Tarnobrzegu 1:0, ale ambitni gospodarze pokazali charakter. Siarka odpowiedziała dwoma golami, a żółto-niebiescy dopiero w końcówce uratowali remis dzięki „wielbłądowi” bramkarza.
Podlasie wywalczyło w Świdniku cenne trzy punkty

Poczwórna zmiana w pierwszej połowie nie pomogła, Podlasie lepsze od Świdniczanki

Podlasie już po 26 minutach derbowego spotkania ze Świdniczanką wypracowało sobie dwa gole zaliczki. Goście długo kontrolowali sytuację na boisku, ale w samej końcówce jeszcze najedli się trochę strachu. Ostatecznie wygrali 2:1.
Fantastyczny weekend w Lublinie trwa. Przenieś się do świata baśni i fantastyki
ZDJĘCIA
galeria

Fantastyczny weekend w Lublinie trwa. Przenieś się do świata baśni i fantastyki

Targi Lublin po raz kolejny zmieniły się w centrum wyobraźni, gdzie spotykają się światy znane z książek, filmów, komiksów i gier. Tysiące fanów fantastyki z całej Polski przyjechało na tegoroczną edycję StarFest 2025, by wspólnie świętować pasję do wszystkiego, co niezwykłe.
Oszustka ukrywała się 20 lat. Złapali ją we Włoszech
na sygnale

Oszustka ukrywała się 20 lat. Złapali ją we Włoszech

Była pracownica banku z powiatu krasnostawskiego w latach 2001-2003 oszukała prawie 50 osób na łączną sumę ponad 85 tys. zł. Kobieta została skazana dawno temu, ale do więzienia nie trafiła. Polski wymiar sprawiedliwości na długie lata stracił ją z radaru. Do teraz.
Prawie trzy promile i skuter w rowie. Ucieczka pieszo się nie udała

Prawie trzy promile i skuter w rowie. Ucieczka pieszo się nie udała

W czwartkowe popołudnie na trasie z Krasnegostawu do Latyczowa 41-letni mężczyzna postanowił wsiąść na skuter po alkoholu. Miał blisko 3 promile. Jego szaleńcza jazda zakończyła się w rowie i tylko dzięki reakcji świadka nie doszło do tragedii.
Między innymi nowa nawierzchnia, chodniki i oświetlenie – tak wygląda ul. Rymarska po modernizacji
Włodawa

Rymarska po metamorfozie. Kolejne ulice czekają na podobną zmianę

Ulica Rymarska przeszła gruntowną przemianę – z nierównego, zapomnianego odcinka w nowoczesną, bezpieczną i estetyczną część miejskiej infrastruktury.

Aleksander Kwaśniewski dzisiaj w Lublinie. Były prezydent z wykładem na KUL
Lublin
galeria

Aleksander Kwaśniewski dzisiaj w Lublinie. Były prezydent z wykładem na KUL

Dzisiaj w południe w sali CTW-113 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbędzie się spotkanie z Aleksandrem Kwaśniewskim - prezydentem RP w latach 1995-2005.

Grafika ilustracyjna

Kupią radiotelefony i agregaty. Bychawa z dotacją na bezpieczeństwo

Ponad 770 tys. złotych trafi do gminy Bychawa z przeznaczeniem na ochronę ludności. Pierwsze inwestycje planowane są jeszcze w tym roku.

Jak połączyć tradycję z nowoczesnością?
DZIENNIK ZE SMAKIEM
film

Jak połączyć tradycję z nowoczesnością?

Choć do świąt jeszcze daleko, w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli już czuć Boże Narodzenie. Co dobrego przygotowaliśmy? O tym w najnowszym odcinku „Dziennika ze smakiem”.
ORLEN SUPERLIGA MĘŻCZYZN
6. KOLEJKA

Wyniki:

Chrobry Głogów - Orlen Wisła Płock 25:33
Ostrovia Ostrów Wlkp. - Zagłębie Lubin 30:22
Industria Kielce - MMTS Kwidzyn 38:23
Netland MKS Kalisz - Wybrzeże Gdańsk 34:41
Azoty Puławy - Piotrkowianin 30:29
Stal Mielec - Gwardia Opole
Zepter Legionowo - pauza

Tabela:

1. Płock 6 18 230-144
2. Kielce 5 15 189-127
3. Wybrzeże 6 14 205-197
4. Ostrovia 6 10 176-172
5. Stal Mielec 5 9 133-134
6. Chrobry Głogów 6 9 160-168
7. MKS Kalisz 6 9 176-187
8. MMTS Kwidzyn 6 8 168-189
9. Azoty Puławy 5 5 143-161
10. Legionowo 5 4 131-134
11. Piotrkowianin 6 4 165-198
12. Gwardia Opole 5 3 135-166
13. Zagłębie Lubin 5 0 140-174

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 