Aleksander Kwaśniewski dzisiaj w Lublinie. Były prezydent z wykładem na KUL

Dzisiaj w południe w sali CTW-113 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbędzie się spotkanie z Aleksandrem Kwaśniewskim - pezydentem RP w latach 1995-2005.
Wydarzenie na KUL-u rozpocznie się wykładem zatytułowanym „Świat wobec nowych wyzwań”, który wygłosi Aleksander
Kwaśniewski. Po wystąpieniu przewidziana jest otwarta dyskusja z uczestnikami, w trakcie której będzie można zadać pytania byłemu prezydentowi.
Wcześniej były prezydent odwiedzi grób Izabeli Sierkowskiej, byłej lubelskiej posłanki Lewicy, co zapowiedziało to ugrupowanie.
– Spotykamy się jako lubelska Nowa Lewica z panem prezydentem o godz. 9:45 przy wejściu na Cmentarz przy ul. Białej w Lublinie,
skąd przejdziemy na grób Izabelli Sierakowskiej, uczcić jej pamięć. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych
– przekazał Wiktor Sawicki, dyrektor Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy w Lubline.