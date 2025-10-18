Lubelska Icemania rozpoczęła sezon. Ceny biletów i godziny otwarcia

Icemania to kryte lodowisko z taflą o wymiarach 30 na 60 metrów. Obiekt zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji mieści do 300 łyżwiarzy.

W tym sezonie ceny wejściówek w weekendy, święta i ferie zaczynają się od 19 zł (ulgowe) przez 25 zł (normalne) po najdroższe za 39 zł (rodzinne). W dni powszednie jest nieco taniej - odpowiednio 15 zł, 19 zł i 30 zł. W tej cenie można ślizgać się przez godzinę, jest także po kwadransie na przebranie się przed i po jeździe. Bilety można nabyć na miejscu lub online na stronie lubelskiego MOSiR-u.

Nowością jest system samoobsługowy z kodami QR, który ułatwi wejście na lodowisko, korzystanie z szatni i rozliczenie usług. Bilety, zarówno te kupione online, jak i w kasie, będą miały indywidualny kod, a cała obsługa stanie się szybsza i wygodniejsza. MOSiR wprowadza też sprzedaż karnetów tylko online – dostępne będą pakiety na 5 lub 10 wejść, z możliwością dodania wypożyczenia łyżew.

Od wtorku do piątku, z wejść indywidualnych można korzystać w godzinach 14:45-19:15 z wyjątkiem środy, kiedy to obowiązują godziny od 14:45 do 17:30. W soboty i niedziele czasu na korzystanie z lodowiska jest więcej - od 12 w południe do 21:15. W poniedziałek lodowisko jest nieczynne.