Kupią radiotelefony i agregaty. Bychawa z dotacją na bezpieczeństwo

Pierwsze zadanie dotyczy zabezpieczenia logistycznego i zapewnienia ciągłości dostaw. Chodzi o montaż agregatów prądotwórczych, które będą awaryjnie zasilały ujęcia wody w Bychawie, Zaraszowie i Gałęzowie-Kolonii Drugiej. Na ten cel przeznaczono 571 tys. zł.

Druga część dotacji obejmuje zakup radiotelefonów i sprzętu komunikacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz jednostek OSP z terenu gminy. Koszt tego zadania wyniesie 183 tys. zł.

Trzecia, ostatnia część dofinansowania dotyczy edukacji i szkoleń, a także rozwoju bazy i zaplecza szkoleniowego. W jej ramach zaplanowano szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry zarządzającej urzędem oraz dla kierowników i dyrektorów jednostek podległych. Na ten cel przeznaczono 18 tys. zł.

Działania w ramach projektu mają rozpocząć się jeszcze w bieżącym roku. Gmina informuje, że obecnie trwają prace związane z procedurami zakupowymi.

Środki z dofinansowania są dla Bychawy tym cenniejsze, że pozwolą znacząco wzmocnić potencjał w zakresie ochrony ludności, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa lokalnego i gotowości obronnej.