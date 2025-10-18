Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. sobota, 18 października 2025 r.
Serwisy tematyczne
Złota Setka

Lublin

Dzisiaj
19:30
Strona główna » Lublin

Dusze zaklęte w zegarkach. Historia lubelskiego „Murzynka”

Autor: Zdjęcie autora Jan Mazurek
Udostępnij A A
Zegarmistrz z szyldem kultowego „Murzynka”.
Zegarmistrz z szyldem kultowego „Murzynka”. (fot. JM)

- Wykonuję zawód na wymarciu, ale wierzę, że zegarki mają dusze – opowiada zegarmistrz Tomasz Kaczmarek. Odwiedziliśmy go w jego zakładzie z szyldem kultowego „Murzynka”.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Była 22:30. We Francji, dawno temu. Brat zegarmistrza Tomasza Kaczmarka wychodził z pracy. Potrącił go samochód. W domu stanął jego zegar wahadłowy. Wskazywał godzinę śmiertelnego wypadku.

- Nie wierzę w zabobony, gusła, ale nad tym trzeba się pochylić – mówi pan Tomasz.

- Bo często się to ludziom zdarza?

- Nie dalej niż tydzień temu przyszła do mnie klientka. Powiedziała, że zmarł jej małżonek. I też zegar się zatrzymał. Ruszyłem go. Chodził normalnie. Mówię: „Proszę pani, nie ma z nim żadnych problemów”. Ona na to: „Ale dlaczego zaciął się na godzinie, w której odszedł mąż?”.

- Co pan odpowiedział?

- Jako fachowiec nie potrafię wytłumaczyć tego zjawiska. Zegar mojego brata wprawiłem w ruch, ruszając tylko wahadłem, działał bez zarzutów przez kilka kolejnych lat. Nieprawdopodobne, że coś jest na rzeczy. Czasomierze jakoś łączą się z ich właścicielami.

- Ze wszystkimi?

- Nie, w takim wypadku mielibyśmy plagę takich przypadków. Ale nierzadko się to zdarza. Może kiedy w zegarku zaklęta jest dusza?

Zegarmistrz Tomasz Kaczmarek (fot. JM)

Kręcące się oczy

Róg Chopina i Okopowej, przechodniom przygląda się dwustronny szyld „Murzynka”. Najstarsi mieszkańcy Lublina wiedzą, że zegarmistrz urzędował pod tym adresem już za ich głębokiego dzieciństwa w PRL-u. Jego pierwszym właścicielem był Jan Kaczmarek. Urodził się w 1932 roku, przeżył wojnę, po niej było ciężko, rodzina wielodzietna, w domu się nie przelewało, rodzice posłali go do nauki zawodu. Fachu uczył się w Szczecinie. Tam poznał Wandę, pracowniczkę poczty. Zakochał się, przenieśli się w jej rodzinne strony – na Lubelszczyznę. W 1959 roku powstał zakład zegarmistrzowski „Murzynek”.

Tomasz Kaczmarek, syn Wandy i Jana, spadkobierca pracowni i warsztatu na ulicy Chopina, mówi, że nie zna etymologii nazwy „Murzynek”.

- Może pomysł taty powstał z elementarza i „Murzynka Bambo” Tuwima? – zastanawia się.

- „Murzynek” nie budził kontrowersji?

- Dawniej nie było u nas rasizmu. To miała być po prostu forma reklamy.

- Reklama zadziałała?

- Furorę zrobił zegarowy szyld. Jego mechanizm napędzany był z wnętrza budynku przez wał przechodzący przez grubą ścianę. Oczy „Murzynka” się kręciły. To było oryginalne. Ludzie się zatrzymywali i temu przyglądali.

- Ojca szybko doceniono jako zegarmistrza?

- Był po dobrej szkole w Szczecinie, a fachowców wtedy brakowało. Mama za to była szyją zakładu. Dbała, żeby na stanie były paski, bransoletki, cały towar. W PRL-u przychodziło tu mnóstwo ludzi, znacznie więcej niż teraz.

- Ale zakład wygląda, jakby zatrzymał się w nim czas…

- Niewiele się zmienił. Może sprzęt trochę nowocześniejszy, ale narzędzia te same od dziesięcioleci: pęseta, lupa, klucze.

(fot. JM)

Poljoty, Rakiety, Wostoki

Chciał kontynuować rodzinne tradycje. Ale patrzył też pragmatycznie. Widział w tym zawodzie sposób na życie. Zawsze lubił majsterkować. Ukończył szkołę samochodową. Interesował się motoryzacją. To zegarmistrzostwo jednak oznaczało perspektywę zarobku. Rodzice nie przyznawali mu kieszonkowego. Odbywał więc praktyki u mistrzów, zarabiał na tym drobne pieniądze i przygotowywał się do egzaminu czeladniczego, który zdał w 1985 roku. Pierwszy sukces? Serwis radzieckiego budzika Slava.

- Jakie zegarki z tamtych czasów pan pamięta?

- Nie byłem wtedy pasjonatem marek. To przychodzi z wiekiem. Najczęściej trafiały się jednak Poljoty, Rakiety, Wostoki. Czasem Atlantiki, Delbany, Doksy. Te zachodnie były ładniejsze, ale wtedy nie zwracałem na to uwagi.

- Radzieckie zegarki psuły się częściej niż zachodnie?

- Obalę mit. To były dobre zegarki. Naprawdę dobre. Do dziś działają. Często naprawiam takie pamiątki. Po komunii, po pracy, z dedykacją na kopercie.

- Czyli uważa pan, że radzieckie zegarki były solidne?

- Bardzo solidne. Rosjanie korzystali z niemieckich technologii. Po wojnie wywieźli całe linie produkcyjne z Niemiec i na ich bazie tworzyli własne zegarki.

- I po tylu latach wciąż bywają wartościowe?

- Tak, niektóre osiągają wysokie ceny w internecie. Na przykład Poljot De Luxe – często w złotych kopertach. Rosjanie nie żałowali złota. Te zegarki są dziś kultowe. Mają ładny, retro design.

Zawziętość zegarmistrza

- W PRL-u nie było zegarków elektronicznych, przynajmniej nie w Polsce. Ludzie nosili zegarki radzieckie, mechaniczne. Tylko tych bogatszych stać było na szwajcarskie – opowiada Kaczmarek, który w 1993 roku stał się pełnoprawnym i dyplomowanym mistrzem w zegarmistrzostwie.  

Orson Welles, ten od słuchowiska „Wojna światów”, którym w 1938 roku skutecznie wmówił Amerykanom, że doszło do inwazji Marsjan na Ziemię, napisał kiedyś i następnie wygłosił w „Trzecim człowieku”: „We Włoszech przez trzydzieści lat rządów Borgiów mieli wojnę, terror, mord i rozlew krwi. Zrodzili Michała Anioła, Leonarda da Vinci i renesans. W Szwajcarii mieli braterską miłość, pięćset lat demokracji i pokoju i co zrodzili? Zegar z kukułką”.

Nie miał racji, zegar z kukułką pochodzi z niemieckiego Schwarzwaldu, choć Robert Loetscher ze szwajcarskiego Brienz walnie przyczynił się do jego rozpropagowania na skalę europejską. Szwajcaria nie zawsze była więc zegarmistrzowską potęgą, ale to właśnie tam w XVIII wieku powstał system établissage, w ramach którego małe warsztaty wytwarzał części, a inne je montowały, zwiększając produkcję i dominując rynek. W XIX wieku o szwajcarskich zegarkach słyszeli już w Ameryce. W XX wieku ukonstytuowała się kultowa markę Swatch i kraj ten już na dobre stał się symbolem precyzji i luksusu. Zegarki „Swiss made” są prawnie chronione i uchodzą za najlepsze na świecie.

Zegarmistrz Kaczmarek opowiada, że szwajcarskie zegarki niekiedy go zachwycają.

- Czasami się przy nich zatrzymuję. I podziwiam. Tam wykonanie jest perfekcyjne. Choć i radzieckie bywały świetne.

- A czy trafiają się też „pechowe” zegarki? Takie nieperfekcyjne, które wracają do pana po wiele razy?

- Bywają takie. Zniechęca to, ale jestem zawzięty. Walczę, aż naprawię.

(fot. JM)

EKG zegarka

W warsztacie „Murzynka” panuje porządek. Na stole leżą pęsety, oliwiarki, lupy i śrubokręty. Jest też wibrograf. Urządzenie do regulacji dokładności chodu zegarka po naprawie. Pozwala ustawić mechanizm tak, żeby nie spieszył i nie późnił. Urządzenie jest szwajcarskie, wiekowe, z połowy lat siedemdziesiątych, przywiezione niegdyś do ojczyzny przez Jana Kaczmarka, ojca Tomasza. Działa doskonale, niezawodnie, kładzie się na nim zegarek i wibrograf zapisuje wynik na taśmie. Jak EKG.

W kilku miejscach stoją też wielkie zegary wahadłowe.

- Mają duszę. Żyją własnym życiem. Trzeba je nakręcać raz w tygodniu. Działają dzięki odważnikom, które opadają i wprawiają tym samym mechanizm w ruch. Gdy opadną do końca, zegar staje. I trzeba nakręcić go ponownie. Są bardzo dokładne. Mają piękny dźwięk.

- Klienci jeszcze je przynoszą?

- Młodzi ludzie często odnajdują taki zegar po dziadku i przynoszą do naprawy. Jest moda na rzeczy… z duszą.

- Z jakiego najdziwniejszego kraju trafił do pana zegarek?

- Chyba z Czech. Czechosłowackie budziki produkowała fabryka zbrojeniowa. Były proste, ale solidne.

- A polskie zegarki?

- Były, były. Błonie, Bałtyk. Niestety, na rosyjskich mechanizmach. Cyferblaty i koperty robiono w Polsce, więc nazywano je polskimi, ale były dobre, bo miały radzieckie serca.

- Ludzie przynoszą też drogie Rolexy?

- Co prawda w Warszawie jest Swatch Group, która ma wyłączność na serwis, ale ludzie i tak przychodzą z nimi tutaj, do mnie. Bo jest taniej. I bliżej.

Wibrograf (fot. JM)

Zawód na wymarciu

Zegarmistrz Kaczmarek nie nosi zegarków. To dziwne, ale ich nie lubi. Żadnych odcisków na nadgarstku, żadnej opalenizny po pasku. Ojciec Jan, nieżyjący już, przez całe życie nosił za to jeden zegarek i był mu wierny. Tak samo, jak jego syn pozostaje wierny „Murzynkowi”.

- Przerósł pan ojca umiejętnościami?

- W tym zawodzie trzeba się uczyć całe życie. W każdym zegarku jest coś nowego. Ale rzeczywiście, rzadko odmawiam klientom. Większość zegarków potrafię naprawić.

- Pojawiają się jakieś choroby zawodowe?

- Z czasem psuje się wzrok, bo pracuje się cały czas z lupą.

- A dłonie? Męczą się?

- Nie, to nie jest ciężka praca dla rąk. Tylko oczy trzeba oszczędzać. Robić przerwy.

- To zawód wymagający chirurgicznej precyzji?

- Trzeba umieć zainstalować bardzo drobne elementy. Ręce nie mogą się więc trząść. Ważniejsza jest jednak cierpliwość.

- Coś może nie wychodzić tygodniami?

- Tak, więc jak już zaczynam naprawiać zegarek, to wolę go skończyć.

- Żałował pan kiedyś wyboru drogi zawodowej?

- Nie, każdy zawód, a szczególnie tak niszowy jak ten, może dać utrzymanie i satysfakcję, jeśli wykonuje się do dokładnie i z sercem.

- Planuje pan przekazać zakład dzieciom?

- Mam synów. Próbuję ich namówić. Ale nie bardzo się garną. To zawód na wymarciu.

 

Cykanie zegara

Zegarmistrz Tomasz Kaczmarek pali papierosa. W pokoju rozlega się głuche „bim-bam”. To ścieżka dźwiękowa jego życia.

- Nie przeszkadza panu cykanie zegarów?

- Klienci czasem proszą, żebym wyłączył bicie, bo sąsiedzi nie mogą spać. Ale ja nie zwracam na to uwagi. Muszę się nawet czasem zmuszać, żeby policzyć uderzenia po naprawie.

- Jak to?

- Ja tego cykania zwyczajnie nie słyszę.

- Czy zegarmistrz może oszukać czas?

- Nie może.

Są coraz modniejsze, czy są bezpiecznie? „Nastąpiła eksplozja, wyrwało futryny z oknami”
film
Wideo

Są coraz modniejsze, czy są bezpiecznie? „Nastąpiła eksplozja, wyrwało futryny z oknami”

Magiczny kiosk z kasetami w Lublinie

Magiczny kiosk z kasetami w Lublinie

Agnieszka Czyżewska-Jacquemet
Magazyn

Chcę nowego otwarcia, które przerodzi się w rozwój

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Magazyn czas zegarki Lublin zegarmistrz

Pozostałe informacje

Ścianę w jednym z pokoi mieszkalnych schroniska przy ul. Wołyńskiej 69, zdobią fotografie tych, którzy odnaleźli już swój dom, tam gdzieś na górze
Chełm

Między karetką a godnością. Ostatni dzień pana Adama

Nie miał domu, ale miał adres. Nie miał rodziny, ale miał ludzi, którzy się o niego martwili. Kiedy zachorował, walczył – z bólem, z nowotworem, z poczuciem bycia niewidzialnym. Zmarł pomiędzy dwiema instytucjami: szpitalem, który nie mógł go zatrzymać, i schroniskiem, które nie mogło go przyjąć.
W meczu o podwójną stawkę Azoty Puławy, dość szczęśliwie, pokonały Zagłębie Lubin 32:31

Azoty Puławy pokonały Zagłębie Lubin

W meczu o podwójną stawkę Azoty Puławy, dość szczęśliwie, pokonały Zagłębie Lubin 32:31
Zegarmistrz z szyldem kultowego „Murzynka”.
Reportaż

Dusze zaklęte w zegarkach. Historia lubelskiego „Murzynka”

- Wykonuję zawód na wymarciu, ale wierzę, że zegarki mają dusze – opowiada zegarmistrz Tomasz Kaczmarek. Odwiedziliśmy go w jego zakładzie z szyldem kultowego „Murzynka”.
Aleksander Kwaśniewski na KUL o wyzwaniach współczesnego świata
Lublin
galeria

Aleksander Kwaśniewski na KUL o wyzwaniach współczesnego świata

Były prezydent gościł na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w sobotę, 18 października. Podczas swojej wizyty wygłosił wykład pt. „Świat wobec nowych wyzwań”.
Lubelska Icemania rozpoczęła sezon. Ceny biletów i godziny otwarcia
galeria

Lubelska Icemania rozpoczęła sezon. Ceny biletów i godziny otwarcia

Dobra wiadomość dla miłośników jazdy na łyżwach. W sobotę, 18 października, ruszyło lodowisko Icemania przy Alejach Zygmuntowskich w Lublinie.

Jordan Wright (z piłką) rozegrał kolejne dobre zawody

PGE Start Lublin po dramatycznym spotkaniu pokonał Arrivę Lotto Twarde Pierniki Toruń

Torunianie przyjechali do Lublina głodni zwycięstw. Poprzednie dwa ligowe spotkania zakończyły się ich porażkami. Tak też skończyła się również wizyta w hali Globus, chociaż trzeba zaznaczyć, że Arriva była bardzo blisko premierowego triumfu.
Marcin Pigiel miał duży udział przy bramce na 2:2

Niemal 70 minut gry w liczebnej przewadze i „wielbłąd” bramkarza. Avia tylko zremisowała z Siarką

Jeżeli od 26 minuty grasz 11 na 10 i nie zdobywasz trzech punktów, to trudno mówić o udanym meczu. Avia prowadziła w Tarnobrzegu 1:0, ale ambitni gospodarze pokazali charakter. Siarka odpowiedziała dwoma golami, a żółto-niebiescy dopiero w końcówce uratowali remis dzięki „wielbłądowi” bramkarza.
Podlasie wywalczyło w Świdniku cenne trzy punkty

Poczwórna zmiana w pierwszej połowie nie pomogła, Podlasie lepsze od Świdniczanki

Podlasie już po 26 minutach derbowego spotkania ze Świdniczanką wypracowało sobie dwa gole zaliczki. Goście długo kontrolowali sytuację na boisku, ale w samej końcówce jeszcze najedli się trochę strachu. Ostatecznie wygrali 2:1.
Fantastyczny weekend w Lublinie trwa. Przenieś się do świata baśni i fantastyki
ZDJĘCIA
galeria

Fantastyczny weekend w Lublinie trwa. Przenieś się do świata baśni i fantastyki

Targi Lublin po raz kolejny zmieniły się w centrum wyobraźni, gdzie spotykają się światy znane z książek, filmów, komiksów i gier. Tysiące fanów fantastyki z całej Polski przyjechało na tegoroczną edycję StarFest 2025, by wspólnie świętować pasję do wszystkiego, co niezwykłe.
Oszustka ukrywała się 20 lat. Złapali ją we Włoszech
na sygnale

Oszustka ukrywała się 20 lat. Złapali ją we Włoszech

Była pracownica banku z powiatu krasnostawskiego w latach 2001-2003 oszukała prawie 50 osób na łączną sumę ponad 85 tys. zł. Kobieta została skazana dawno temu, ale do więzienia nie trafiła. Polski wymiar sprawiedliwości na długie lata stracił ją z radaru. Do teraz.
Prawie trzy promile i skuter w rowie. Ucieczka pieszo się nie udała

Prawie trzy promile i skuter w rowie. Ucieczka pieszo się nie udała

W czwartkowe popołudnie na trasie z Krasnegostawu do Latyczowa 41-letni mężczyzna postanowił wsiąść na skuter po alkoholu. Miał blisko 3 promile. Jego szaleńcza jazda zakończyła się w rowie i tylko dzięki reakcji świadka nie doszło do tragedii.
Między innymi nowa nawierzchnia, chodniki i oświetlenie – tak wygląda ul. Rymarska po modernizacji
Włodawa

Rymarska po metamorfozie. Kolejne ulice czekają na podobną zmianę

Ulica Rymarska przeszła gruntowną przemianę – z nierównego, zapomnianego odcinka w nowoczesną, bezpieczną i estetyczną część miejskiej infrastruktury.

Aleksander Kwaśniewski dzisiaj w Lublinie. Były prezydent z wykładem na KUL
Lublin
galeria

Aleksander Kwaśniewski dzisiaj w Lublinie. Były prezydent z wykładem na KUL

Dzisiaj w południe w sali CTW-113 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbędzie się spotkanie z Aleksandrem Kwaśniewskim - prezydentem RP w latach 1995-2005.

Grafika ilustracyjna

Kupią radiotelefony i agregaty. Bychawa z dotacją na bezpieczeństwo

Ponad 770 tys. złotych trafi do gminy Bychawa z przeznaczeniem na ochronę ludności. Pierwsze inwestycje planowane są jeszcze w tym roku.

Jak połączyć tradycję z nowoczesnością?
DZIENNIK ZE SMAKIEM
film

Jak połączyć tradycję z nowoczesnością?

Choć do świąt jeszcze daleko, w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli już czuć Boże Narodzenie. Co dobrego przygotowaliśmy? O tym w najnowszym odcinku „Dziennika ze smakiem”.

Najnowsze
Ścianę w jednym z pokoi mieszkalnych schroniska przy ul. Wołyńskiej 69, zdobią fotografie tych, którzy odnaleźli już swój dom, tam gdzieś na górze

20:30 Między karetką a godnością. Ostatni dzień pana Adama

19:52

Azoty Puławy pokonały Zagłębie Lubin

19:30

Dusze zaklęte w zegarkach. Historia lubelskiego „Murzynka”

18:34

Aleksander Kwaśniewski na KUL o wyzwaniach współczesnego świata

18:07

Lubelska Icemania rozpoczęła sezon. Ceny biletów i godziny otwarcia

17:32

PGE Start Lublin po dramatycznym spotkaniu pokonał Arrivę Lotto Twarde Pierniki Toruń

17:28

Niemal 70 minut gry w liczebnej przewadze i „wielbłąd” bramkarza. Avia tylko zremisowała z Siarką

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Ścianę w jednym z pokoi mieszkalnych schroniska przy ul. Wołyńskiej 69, zdobią fotografie tych, którzy odnaleźli już swój dom, tam gdzieś na górze

Między karetką a godnością. Ostatni dzień pana Adama

W meczu o podwójną stawkę Azoty Puławy, dość szczęśliwie, pokonały Zagłębie Lubin 32:31

Azoty Puławy pokonały Zagłębie Lubin

Zegarmistrz z szyldem kultowego „Murzynka”.

Dusze zaklęte w zegarkach. Historia lubelskiego „Murzynka”

Aleksander Kwaśniewski na KUL o wyzwaniach współczesnego świata
galeria

Aleksander Kwaśniewski na KUL o wyzwaniach współczesnego świata

Lubelska Icemania rozpoczęła sezon. Ceny biletów i godziny otwarcia
galeria

Lubelska Icemania rozpoczęła sezon. Ceny biletów i godziny otwarcia

Jordan Wright (z piłką) rozegrał kolejne dobre zawody

PGE Start Lublin po dramatycznym spotkaniu pokonał Arrivę Lotto Twarde Pierniki Toruń

Ścianę w jednym z pokoi mieszkalnych schroniska przy ul. Wołyńskiej 69, zdobią fotografie tych, którzy odnaleźli już swój dom, tam gdzieś na górze

Między karetką a godnością. Ostatni dzień pana Adama

W meczu o podwójną stawkę Azoty Puławy, dość szczęśliwie, pokonały Zagłębie Lubin 32:31

Azoty Puławy pokonały Zagłębie Lubin

Zegarmistrz z szyldem kultowego „Murzynka”.

Dusze zaklęte w zegarkach. Historia lubelskiego „Murzynka”

Aleksander Kwaśniewski na KUL o wyzwaniach współczesnego świata
galeria

Aleksander Kwaśniewski na KUL o wyzwaniach współczesnego świata

Lubelska Icemania rozpoczęła sezon. Ceny biletów i godziny otwarcia
galeria

Lubelska Icemania rozpoczęła sezon. Ceny biletów i godziny otwarcia

Jordan Wright (z piłką) rozegrał kolejne dobre zawody

PGE Start Lublin po dramatycznym spotkaniu pokonał Arrivę Lotto Twarde Pierniki Toruń

Jak połączyć tradycję z nowoczesnością?
film

Jak połączyć tradycję z nowoczesnością?

Minister Kierwiński na terenie składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w miejscowości Niemce w woj. lubelskim
galeria
film

Pół miliarda złotych na ochronę ludności Lubelszczyzny. Minister Kierwiński: To dopiero początek

Jesienny mix - jaka pogoda czeka nas w weekend?
film

Jesienny mix - jaka pogoda czeka nas w weekend?

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
film

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
film

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki

Pogoda na weekend: deszczowo i ciepło?
film

Pogoda na weekend: deszczowo i ciepło?

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Jesienny mix - jaka pogoda czeka nas w weekend?

Jesienny mix - jaka pogoda czeka nas w weekend?

film
„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”. Prezydent Karol Nawrocki przyjedzie do Tomaszowa Lubelskiego

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki
film
DZIEŃ WSCHODZI

„Dzień Wschodzi”: „Halka” powraca w wielkim stylu – Opera Lubelska otwiera trzeci sezon premierą Moniuszki

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
film
Dzień Wschodzi

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
film
DZIENNIK ZE SMAKIEM

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film
PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film
wideo

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film
zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Foto
Fantastyczny weekend w Lublinie trwa. Przenieś się do świata baśni i fantastyki
ZDJĘCIA

Fantastyczny weekend w Lublinie trwa. Przenieś się do świata baśni i fantastyki

galeria
Zaufani lekarze najmłodszych. Ranking polecanych pediatrów w Lublinie
galeria
ranking

Zaufani lekarze najmłodszych. Ranking polecanych pediatrów w Lublinie

Najlepszego nauczyciele! Internet znów odrobił lekcje. I to z poczuciem humoru
galeria
MEMY

Najlepszego nauczyciele! Internet znów odrobił lekcje. I to z poczuciem humoru

Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa
galeria
ZDJĘCIA

Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa

Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina
galeria
ZDJĘCIA

Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina

WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki
galeria
ZDJĘCIA

WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki

Przed nami finałowy weekend z Cyrkulacjami
galeria
ZDJĘCIA

Przed nami finałowy weekend z Cyrkulacjami

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
galeria
ZDJĘCIA

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

70 drzew na 70 lat. Uniwersytet Przyrodniczy stworzył ogród dendrologiczny
galeria
ZDJĘCIA

70 drzew na 70 lat. Uniwersytet Przyrodniczy stworzył ogród dendrologiczny

Nowy rok akademicki na Politechnice Lubelskiej. Najpopularniejszy kierunek to cyberbezpieczeństwo
galeria
ZDJĘCIA

Nowy rok akademicki na Politechnice Lubelskiej. Najpopularniejszy kierunek to cyberbezpieczeństwo

Ogłoszenia
Najnowsze · Promowane
Praca -> Poszukuję

Emerytka poszukuje pracy

Lublin, Świdnik

0,00 zł
Różne -> Sprzedam

ruraelas

ZAMOŚĆ

45,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

trojnik

ZAMOŚĆ

11,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

rurakom

ZAMOŚĆ

139,00 zł
Zdrowie -> Sprzedam
Profesjonalna opieka 24/7 dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Profesjonalna opieka 24/7 dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Lublin

1,00 zł

Komunikaty