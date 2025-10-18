Dusze zaklęte w zegarkach. Historia lubelskiego „Murzynka”

Była 22:30. We Francji, dawno temu. Brat zegarmistrza Tomasza Kaczmarka wychodził z pracy. Potrącił go samochód. W domu stanął jego zegar wahadłowy. Wskazywał godzinę śmiertelnego wypadku.

- Nie wierzę w zabobony, gusła, ale nad tym trzeba się pochylić – mówi pan Tomasz.

- Bo często się to ludziom zdarza?

- Nie dalej niż tydzień temu przyszła do mnie klientka. Powiedziała, że zmarł jej małżonek. I też zegar się zatrzymał. Ruszyłem go. Chodził normalnie. Mówię: „Proszę pani, nie ma z nim żadnych problemów”. Ona na to: „Ale dlaczego zaciął się na godzinie, w której odszedł mąż?”.

- Co pan odpowiedział?

- Jako fachowiec nie potrafię wytłumaczyć tego zjawiska. Zegar mojego brata wprawiłem w ruch, ruszając tylko wahadłem, działał bez zarzutów przez kilka kolejnych lat. Nieprawdopodobne, że coś jest na rzeczy. Czasomierze jakoś łączą się z ich właścicielami.

- Ze wszystkimi?

- Nie, w takim wypadku mielibyśmy plagę takich przypadków. Ale nierzadko się to zdarza. Może kiedy w zegarku zaklęta jest dusza?