Rymarska po metamorfozie. Kolejne ulice czekają na podobną zmianę

Mieszkańcy tej części miasta mogą odetchnąć z ulgą. Zakończyła się kompleksowa przebudowa ulicy Rymarskiej, która przez lata wymagała gruntownej modernizacji. W ramach zadania wykonano rozbiórkę starej, zróżnicowanej nawierzchni z asfaltu, betonu i kamienia brukowego, przeprowadzono korektę przebiegu trasy, zabezpieczono i przełożono podziemne instalacje techniczne, a także wykonano nowe chodniki, zjazdy do posesji, krawężniki i odwodnienie.

Ważnym elementem inwestycji było również nowe oświetlenie uliczne – z doświetleniem przejścia dla pieszych – oraz czytelne oznakowanie poziome i pionowe, które znacząco wpłynie na bezpieczeństwo ruchu. Całość dopełniają odtworzone tereny zielone, które przywróciły ulicy bardziej przyjazny charakter.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 386 tysięcy złotych, z czego ponad 270 tys. pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace realizowane przez lokalną firmę Styl-Bud z Orchówka trwały od maja do października i zakończyły się zgodnie z harmonogramem.

– Modernizacja ulicy Rymarskiej to kolejny krok w realizacji naszej strategii systematycznej poprawy infrastruktury drogowej we Włodawie – podkreśla burmistrz Wiesław Muszyński. – Nawet niewielkie odcinki dróg są ważne, jeśli poprawiają bezpieczeństwo i komfort codziennego życia mieszkańców. Dziękuję wykonawcy za sprawne i terminowe wykonanie wszystkich prac – dodaje.

Rymarska to część większego planu. Tuż obok trwa remont ulicy Wąskiej, a wkrótce ruszą prace na ulicy Mostowej.