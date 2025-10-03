Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. sobota, 4 października 2025 r.
Serwisy tematyczne

Sport

Wczoraj
23:30
Strona główna » Sport

PGE Start Lublin rozpoczął sezon od wysokiej porażki w Warszawie

Autor: Zdjęcie autora Kamil Kozioł
Udostępnij 0 A A
Bryan Griffin zdobył 11 pkt
Bryan Griffin zdobył 11 pkt (fot. Materiały prasowe PGE Start Lublin)

Niespełna tydzień wcześniej w tej samej hali PGE Start Lublin wywalczył pierwszy Peako S.A. Superpuchar Polski im. Adama Wójcika. W piątkowy wieczór podopieczni Wojciecha Kamińskiego skutecznie zatarli dobre wrażenie z tamtego turnieju i pozwolili Legii Warszawa, aby ich rozgromiła aż 68:90.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Już początek meczu zwiastował olbrzymie problemy PGE Start. Były one głównie związane z pozycją rozgrywającego. Elijah Hawkins był brutalnie szkolony przez Andrzeja Plutę. Reprezentant Polski urządził swojemu przeciwnikowi naprawdę wymagające ćwiczenia i mijał go co chwila bez większego problemu. Kiedy po tych akcjach napotykał innego gracza Startu, to dobrze oddawał pikę. W ataku Hawkins także bił głową w mur, więc w ten sposób naprawdę ciężko było prowadzić z Legią wyrównaną walkę. Nic więc dziwnego, że już w drugiej kwarcie warszawianie prowadzili w dwucyfrowych rozmiarach.

Po zmianie stron wcale nie było lepiej, zwłaszcza, że z „czerwono-czarnych” zaczęła wychodzić frustracja. W efekcie przewinieniami technicznymi zostali ukarani zarówno Hawkins, jak i trener Wojciech Kamiński. Dość szybko można był się zastanawiać, czy przewaga Legii sięgnie 30 pkt. Tak się ostatecznie nie stało, bo gospodarze wygrali 90:68.

W PGE Start na swoim poziomie zagrał jedynie zagrał Tevin Mack, który zdobył 18 pkt. W miarę poprawny mecz zaliczył także Bryan Griffin, który dołożył 11 „oczek”. W Legii gwiazdą najwyższej jakości był Shane Hunter. Center Legii skompletowął double-double, na które złożyło się 16 pkt i 10 zbiórek.

Legia Warszawa – PGE Start Lublin 90:68 (26:19, 19:13, 25:15, 20:21)

Legia: Graves 16 (2x3), M. Kolenda 14 (1x3), Pluta 13 (1x3), Tass 8, Silins 6 (1x3) oraz Hunter 16, Shungu 8 (1x3), Niedziałkowski 4, Ponsar 3, Wilczek 2, Czapla 0.

Start: Mack 18 (1x3), Griffin 11, Krasuski 8 (2x3), Hawkins 7, Ford 2 oraz Wright 12 (1x3), Tennyson 7 (1x3), B. Pelczar 3, Put 0.

Sędziowali: Mordal, Kuzia i Skorek. Widzów: 1500.

Bryan Griffin rozegrał niezłe zawody

PGE Start Lublin pokonał Górnika Zamek Książ Wałbrzych i zagra w finale Superpucharu Polski

PGE Start Lublin zdobył Pekao Superpuchar Polski. Pierwsze trofeum w historii

PGE Start Lublin zdobył Pekao Superpuchar Polski. Pierwsze trofeum w historii

PGE Start Lublin w finale turnieju o Superpuchar Polski pokonał Trefla Sopot

PGE Start Lublin dzisiaj zaczyna nowy sezon od meczu z Legią Warszawa

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Legia Warszawa Orlen Basket Liga PGE Start Lublin

Pozostałe informacje

Bryan Griffin zdobył 11 pkt

PGE Start Lublin rozpoczął sezon od wysokiej porażki w Warszawie

Niespełna tydzień wcześniej w tej samej hali PGE Start Lublin wywalczył pierwszy Peako S.A. Superpuchar Polski im. Adama Wójcika. W piątkowy wieczór podopieczni Wojciecha Kamińskiego skutecznie zatarli dobre wrażenie z tamtego turnieju i pozwolili Legii Warszawa, aby ich rozgromiła aż 68:90.
Nietrzeźwy senior za kierownicą. Okazało się że ma zakaz prowadzenia pojazdów

Nietrzeźwy senior za kierownicą. Okazało się że ma zakaz prowadzenia pojazdów

77-letni mieszkaniec powiatu bialskiego odpowie przed sądem za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości. Senior prowadził Audi A6 bez włączonych świateł i pasów bezpieczeństwa, mając w organizmie ponad promil alkoholu. Jakby tego było mało – posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.
Remont Podwala. Zmiana czasowej organizacji ruchu

Remont Podwala. Zmiana czasowej organizacji ruchu

4 i 6 października zmieniona zostanie organizacja ruchu na ulicy Podwale. Powodem są planowane roboty bitumiczne, polegające na wykonaniu warstwy ścieralnej na całej długości ulicy.
Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”
ZDJĘCIA
galeria

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”

Blisko 2000 nowych studentów rozpoczęło dziś naukę na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W sumie w murach uczelni kształcić się będzie około 7 tysięcy osób, zarówno polsko, jak i anglojęzycznych. Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego władze uczelni podkreślały, że medycyna to nie tylko zawód, ale przede wszystkim misja i służba drugiemu człowiekowi.
Do sprawności fizycznej przez zabawę
galeria

Do sprawności fizycznej przez zabawę

Turniej sportowo-rekreacyjny dla dzieci odbył się w piątkowe przedpołudnie w Hali Globus.

Pszczoły, miód i spotkania — Kraśnik zaprasza na wielkie święto pszczelarzy
NASZ PATRONAT

Pszczoły, miód i spotkania — Kraśnik zaprasza na wielkie święto pszczelarzy

Kraśnik stanie się w niedzielę, 5 października, stolicą Lubelszczyzny… pszczelarską! W Centrum Kultury i Promocji przy Al. Niepodległości 44 odbędą się 44. Wojewódzkie Kraśnickie Spotkania Pszczelarzy.
Radni Żuka chcą nocnej prohibicji

Radni Żuka chcą nocnej prohibicji

Zaledwie tydzień temu większość przepytywanych przez nas miejskich "rajców" kluczyła w sprawie ewentualnej nocnej prohibicji. Dziś klub radnych prezydenta Krzysztofa Żuka poinformował o złożeniu w tej sprawie projektu uchwały.

Prawie siedem tysięcy widzów obejrzało mecz Dynamo Kijów - Crystal Palace
ZDJĘCIA KIBICÓW
galeria

Prawie siedem tysięcy widzów obejrzało mecz Dynamo Kijów - Crystal Palace

Mecz Dynamo Kijów - Crystal Palace w ramach pierwszej kolejki Ligi Konferencji został rozegrany w czwartek na Motor Lublin Arenie. Spotkanie może nie przyciągnęło na stadion tłumów, ale wynik i tak był całkiem niezły. W sumie zawody obejrzało dokładnie 6839 osób. Sprawdźcie nasze zdjęcia z trybun.
Nowe przepisy dla Ukraińców w Polsce 2025: Kompletny przewodnik po pobycie, pracy

Nowe przepisy dla Ukraińców w Polsce 2025: Kompletny przewodnik po pobycie, pracy

Rok 2025 przynosi istotne zmiany w przepisach regulujących status prawny i warunki zatrudnienia obywateli Ukrainy w Polsce. Dla setek tysięcy osób, które związały swoją przyszłość z naszym regionem, oznacza to konieczność dopełnienia nowych formalności. W tym przewodniku Dziennik Wschodni wyjaśnia kluczowe zmiany dotyczące kart pobytu, podatków i wymogów finansowych, aby pomóc przejść przez ten proces bez zbędnego stresu.
Inwestycja warta ponad 5,5 mln zł ma usprawnić odprawy, zwiększyć przepustowość i wzmocnić handel między Polską, Unią Europejską a Ukrainą

Koniec kolejek tirów? Terminal w Okopach ma odciążyć drogę krajową nr 12

Dwie płyty odpraw, blisko 900 miejsc postojowych i nowe drogi dojazdowe – tak ma wyglądać terminal, który ma odmienić codzienność kierowców i mieszkańców przygranicznych miejscowości. Inwestycja ma skrócić czas odpraw i zlikwidować uciążliwe zatory na trasie Dorohusk–Chełm.
Kierowcy, uwaga! Zwężenia i objazdy na dwóch ulicach Lublina. Powód? Prace ciepłownicze

Kierowcy, uwaga! Zwężenia i objazdy na dwóch ulicach Lublina. Powód? Prace ciepłownicze

Kierowcy i piesi muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu w dwóch rejonach Lublina. Wszystko przez prace związane z rozbudową sieci ciepłowniczej i wykonywaniem nowych przyłączy – poinformowało Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
100 lat to za mało. Unia świętuje jubileusz
galeria

100 lat to za mało. Unia świętuje jubileusz

Ponad wiek tradycji, tysiące absolwentów i nieprzerwana obecność w życiu kulturalnym i naukowym miasta – III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej świętuje swój jubileusz. Obchody zgromadziły uczniów, absolwentów, nauczycieli i przyjaciół szkoły, dla których „Unia” to nie tylko mury przy pl. Wolności, ale także miejsce kształtowania charakterów i pasji.
Miał być mandat, a była policyjna eskorta z walką o życie w tle

Miał być mandat, a była policyjna eskorta z walką o życie w tle

Policjanci bialskiej drogówki udowodnili, że ich motto „Pomagamy i chronimy” nie jest pustym hasłem. Dzięki błyskawicznej reakcji mundurowych 55-letni mieszkaniec regionu, który prawdopodobnie został użądlony przez osę, trafił na czas pod opiekę lekarzy.
Kogo zatrudniają agencje pracy - aktualne trendy i perspektywy

Kogo zatrudniają agencje pracy - aktualne trendy i perspektywy

Współczesny polski rynek pracy ulega dynamicznym zmianom, a zatrudnianie pracowników spoza granic stało się kluczowym elementem naszej gospodarki. W obliczu braków kadrowych w wielu sektorach – od budownictwa, poprzez przemysł, aż po usługi i rolnictwo – polscy pracodawcy coraz częściej sięgają po rekrutację z innych krajów. Któż zatem zasila polskie firmy oprócz naszych obywateli? Ten tekst przybliża aktualne trendy w pozyskiwaniu migrantów zarobkowych, formy współpracy oraz przewidywania na przyszłość.
Jak powstaje nowoczesny styropian i dlaczego jego jakość ma kluczowe znaczenie w budownictwie

Jak powstaje nowoczesny styropian i dlaczego jego jakość ma kluczowe znaczenie w budownictwie

Proces produkcji styropianu opiera się na ekspandowanym polistyrenie (EPS), który powstaje w wyniku spieniania granulek surowca pod wpływem pary wodnej. Już na tym etapie konieczna jest wysoka precyzja – od odpowiedniego doboru surowca, przez czas ekspandowania, po kontrolę gęstości materiału. Kolejnym krokiem jest sezonowanie, czyli dojrzewanie wstępnie spienionego materiału w specjalnych silosach – to kluczowy etap pozwalający uzyskać jednolitą strukturę komórkową. Następnie granulat jest formowany w bloki lub płyty przy użyciu form ciśnieniowych, co również wymaga precyzyjnej kontroli temperatury i ciśnienia. Całość kończy się cięciem styropianu na płyty o zadanych parametrach oraz ewentualnym profilowaniem, jeśli produkt będzie wykorzystywany do specjalistycznych zastosowań. Od dokładności każdego z tych etapów zależy nie tylko jakość, ale i długowieczność gotowego materiału.
PKO BP EKSTRAKLASA
10. KOLEJKA

Wyniki:

Cracovia - Górnik Zabrze 1-1
Korona Kielce - Lechia Gdańsk 3-0
Lech Poznań - Jagiellonia Białystok 2-2
Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 1-0
Piast Gliwice - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 4-2
Widzew Łódź - Raków Częstochowa 0-1
Wisła Płock - GKS Katowice 1-1
Zagłębie Lubin - Arka Gdynia 4-0
Motor Lublin - Radomiak Radom 2-2

Tabela:

1. Górnik 10 19 15-8
2. Cracovia 9 18 17-10
3. Korona 10 18 14-7
4. Jagiellonia 9 18 16-12
5. Wisła Płock 9 17 11-6
6. Legia 9 15 12-6
7. Lech 9 15 17-16
8. Zagłębie 9 13 20-13
9. Radomiak 10 12 17-18
10. Motor 9 11 11-14
11. Raków 9 11 10-13
12. Widzew 10 10 13-13
13. Pogoń 10 10 14-19
14. Bruk-Bet 10 9 13-17
15. Arka 10 9 5-14
16. Katowice 10 8 11-21
17. Piast 8 7 7-9
18. Lechia 10 6 18-25

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 