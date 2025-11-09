Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

PGE Start Lublin wyraźnie przegrał z Anwilem Włocławek

Kamil Kozioł
Fragment spotkania we Włocławku
Fragment spotkania we Włocławku (fot. Materia)

Oczywiście, porażka z Anwilem Włocławek nie powinna być powodem do krytyki. Martwi jednak fakt, że PGE Start Lublin jest coraz niżej w ligowej tabeli. Nie widać też zbyt dużych perspektyw na poprawę tego stanu rzeczy.

W sobotę Anwil nie miał większych problemów z odniesieniem zwycięstwa. Wygrywał prawie przez cały mecz, a Start tylko w pewnych momentach był w stanie zbliżyć się na dystans jednego czy dwóch posiadań. Tak było w drugiej i trzeciej kwarcie. Wówczas jednak następowała seria punktowa Anwilu, który ponownie odzyskiwał bezpieczną przewagę.

Do pozytywów należy zaliczyć kolejny dobry mecz Quincy Forda, który zdobył 14 pkt. Dużo pozytywnego na parkiecie robił także Bryan Griffin, autor 8 „oczek”. U przeciwników wyróżnił się Michał Michalak, zdobywca 22 pkt.

A już w środę o godz. 18.30 PGE Start w hali Globus podejmie bułgarski Rilski Sportis w ramach rozgrywek FIBA Europe Cup.

Anwil Włocławek – PGE Start Lublin 90:81 (26:19, 24:20, 21:23, 19:19)

Anwil: Michalak 22 (3x3), Fridriksson 12 (1x3), Mucius 9 (1x3), Lockett 7 (1x3), Słupiński 4 oraz Slaughter 14 (2x3), Pearson 8 (2x3), Borowski 7, Kołodziej 4, Furmanavicius 3, Łazarski 0.

Start: Hawkins 18 (4x3), Mack 16 (2x3), Griffin 8, Put 5 (1x3), Krasuski 5 (1x3) oraz Ford 14 (3x3), Wright 12 (2x3), B. Pelczar 3 (1x3), Szymański 0.

Sędziowali: Proc, Wierzman i Sosin. Widzów: 2893.

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Zespół idzie we właściwym kierunku
galeria

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Zespół idzie we właściwym kierunku

Po niezwykle emocjonującym meczu Motor Lublin zremisował u siebie z Wisłą Płock. Po końcowym gwizdku kibice żółto-biało-niebieskich mają prawo odczuwać niedosyt. A jak spotkanie oceniają szkoleniowcy obu ekip?
Paznokcie na Andrzejki 2025: magiczne inspiracje i trendy na niezapomnianą noc wróżb

Paznokcie na Andrzejki 2025: magiczne inspiracje i trendy na niezapomnianą noc wróżb

Andrzejki to jedyna taka noc w roku – pełna magii, wróżb i szampańskiej zabawy. To idealny moment, aby pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa, nie tylko w kwestii stroju, ale również manicure'u. Stylizacja paznokci na tę okazję powinna być wyjątkowa, przyciągać spojrzenia i idealnie wpisywać się w tajemniczy klimat wieczoru.
PGE MKS El-Volt Lublin uległ KGHM MKS Zagłębiu Lubin w pierwszym meczu kwalifikacji do Ligi Europejskiej [ZDJĘCIA]
galeria

PGE MKS El-Volt Lublin uległ KGHM MKS Zagłębiu Lubin w pierwszym meczu kwalifikacji do Ligi Europejskiej [ZDJĘCIA]

Z pewnością nie tak miał wyglądać występ PGE MKS El-Volt Lublin na inaugurację zmagań w kwalifikacjach Ligi Europejskiej. Podopieczne Pawła Tetelewskiego były wyraźnie gorsze od KGHM MKS Zagłębie Lubin i mają do odrobienia aż 5 bramek.
Azoty Puławy musiały uznać wyższość REBUD KPR Ostrovii Ostrów Wielkopolski

Azoty Puławy gorsze od REBUD KPR Ostrovii Ostrów Wielkopolski

Azoty Puławy musiały uznać wyższość REBUD KPR Ostrovii Ostrów Wielkopolski
PKO BP EKSTRAKLASA
14. KOLEJKA

Wyniki:

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - GKS Katowice 0-3
Górnik Zabrze - Arka Gdynia 5-1
Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa 1-2
Lech Poznań - Motor Lublin 2-2
Piast Gliwice - Korona Kielce 0-0
Widzew Łódź - Legia Warszawa 1-1
Lechia Gdańsk - Radomiak Radom 1-2
Wisła Płock - Pogoń Szczecin 2-0
Cracovia - Zagłębie Lubin 0-0

Tabela:

1. Górnik 14 29 26-12
2. Jagiellonia 13 24 25-17
3. Wisła Płock 13 25 18-9
4. Cracovia 13 22 21-14
5. Lech 13 21 22-20
6. Korona 14 20 16-12
7. Raków 13 20 16-17
8. Radomiak 14 19 25-24
9. Zagłębie 13 18 25-18
10. Legia 13 17 15-13
11. Widzew 14 17 21-21
12. Katowice 14 17 20-24
13. Pogoń 14 17 20-25
14. Motor 13 15 18-23
15. Arka 14 15 10-25
16. Lechia 14 10 23-31
17. Bruk-Bet 14 10 17-28
18. Piast 12 8 10-15

