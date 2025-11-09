Ujawnienie Any Maj. GOK zaprasza na wystawę

Wystawa z udziałem autorki, mieszkanki jednej z wiosek w gminie Zamość zostanie otwarta w piątek, 14 listopada o godz. 17.30. Na ekspozycję, która będzie prezentowana w GOK złoży się 45 obrazów.

Ana Maj to pseudonim artystyczny malarki, która niezwykle ceni sobie prywatność, ale ujawni siebie i swoją twórczość podczas wernisażu. Wtedy będzie ją można poznać nie tylko z imienia i nazwiska.

Co o malarce wiadomo teraz? Że pochodzi z Puław, ale większość dojrzałego życia związała z Zamościem. Do malowania ciągnęło ją od dzieciństwa, jednak kształciła się w zakresie nauk społecznych, przyrodniczych i ekonomicznych. Malarska pasja doszła do głosu później.

- Zaczęła tworzyć bez przygotowania, bez dyplomu, bez wzorców czy protekcji dyplomowanych i doświadczonych artystów. Malowała obrazy z wewnętrznej potrzeby serca. Z czasem zdecydowała się też podjąć i ukończyć roczne studia podyplomowe na UMCS w Lublinie z zakresu malarstwa, ale do tej pory nie czuła się gotowa „ujawnić”, dlatego dla przeważającej większości środowiska artystycznego Zamościa i regionu Ana Maj jest kompletnie nie znana - informuje, zapraszając na wystawę Jarosław Kalbarczyk, dyrektor GOK w Wysokiem.

Ana Maj maluje akrylem, wypracowując własne techniki. Lubi bawić się kolorem, strukturą obrazu i symboliką. W jej malarstwie przebijają się takie aspekty, jak kobiecość, emocje, relacje i procesy.

Pierwsza autorska wystawa Any maj ma być czynna w Wysokiem do odwołania.