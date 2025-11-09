Tylko dla mężczyzn. Nowe badanie dostępne w zamojskim ośrodku

Zamojska placówka medyczna funkcjonująca w sąsiedztwie szpitala im. Papieża Jana Pawła II przypomina o możliwości korzystania z tych nowoczesnych badań w związku z trwającą w listopadzie kampanią Movember, organizowaną na całym świecie na znak z mężczyznami zmagającymi się z nowotworami gruczołu krokowego i rakiem jąder.

Dr n. med. Mateusz Bilski, specjalista radioterapii onkologicznej, dyrektor ds. medycznych i kierownik Zakładu Radioterapii w zamojskim NU-MED uważa, że szczególnie ważne jestzatem przypominanie o roli świadomości zdrowotnej i wczesnej diagnostyki, które stanowią fundament skutecznej terapii. Temu m.in. służą realizowane w Zamościu badania PET-PSMA.

– Badanie pozwala na bardziej precyzyjną ocenę zasięgu choroby i lepsze dopasowanie strategii leczenia do indywidualnych potrzeb pacjenta. Wyniki badania zawsze powinny być analizowane w kontekście danych klinicznych i wcześniejszych badań obrazowych – podkreśla lekarz.

Przypomnijmy, że rak gruczołu krokowego to jeden z najczęściej rozpoznawanych nowotworów złośliwych u mężczyzn. W Polsce każdego roku diagnozuje się ponad 17 tysięcy nowych przypadków. A z danych ZUS wynika, że w tym roku w województwie lubelskim ponad 12 tysięcy mężczyzn leczyło się w związku z nowotworami prostaty, jąder lub prącia. Statystyki wskazują, że nawet co trzeci mężczyzna może w ciągu swojego życia zachorować na nowotwór układu moczowo-płciowego.

Jedną z metod wykrywania nowotworów jest pozytonowa tomografia emisyjna z wykorzystaniem znacznika PSMA (PET-PSMA). Badanie to umożliwia wykrywanie ognisk raka prostaty oraz ocenę jego rozprzestrzenienia się w organizmie. W naszym kraju jest dostępne w wybranych ośrodkach, m.in. zamojskim, który dysponuje aparatem PET-CT pozwalającym na wykonywanie zaawansowanych badań pozytonowej tomografii emisyjnej, a wprowadzenie znacznika PSMA rozszerza możliwości diagnostyczne w zakresie raka prostaty.

Przygotowanie do badania nie jest skomplikowane. Nie wymaga wymaga od pacjenta stosowania specjalnej diety ani odstawiania leków. Dobrze jest po prostu wcześniej solidnie się nawodnić. Przeciwwskazaniami są natomiast nadwrażliwość na zastosowany radiofarmaceutyk, znaczna klaustrofobia lub brak możliwości pozostania w bezruchu podczas skanowania. W przypadku pacjentów z chorobami współistniejącymi, zwłaszcza zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, decyzję o wykonaniu badania podejmuje lekarz medycyny nuklearnej po indywidualnej ocenie.