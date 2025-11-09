Pokonać samobójstwo - spotkanie z pisarką w bibliotece

Gościem placówki będzie w przyszłym tygodniu (czwartek, 13 listopada, godz. 16.30) Monika Tadra. To pisarka, autorka wydanej w tym roku, a napisanej wspólnie z Halszką Witkowską książki "Przywróceni do życia. Pokonać samobójstwo".

Podczas spotkania w Zamościu autorka opowiadać ma czytelnikom o kulisach powstania publikacji poruszającej niezwykle poważny, trudny temat.

"Wydarzenie będzie okazją do refleksji nad problemem depresji, samobójstw i znaczeniem wsparcia w trudnych momentach" - zachęca Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu.

Podczas spotkania autorskiego będzie więc okazja do rozmów, ale również kupienia książki Miniki tadry. Wstęp jest wolny.

Monika Tadra jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z rachunkowości. Od kilku lat prowadzi stronę internetową www.swiatspotkan.pl, gdzie zamieszcza zapisy rozmów.

Jej pierwsza książka zatytułowana „To nie nasza wina”, która ukazała się w 2023 roku jest zapisem jedenastu rozmów z dorosłymi wychowankami domów dziecka. W kolejnej „Niewysłuchani. O śmierci samobójczej i tych, którzy pozostali” zebrała kilkanaście opowieści o bólu, żalu i gniewie, a także poczuciu winy tych, którzy zostali po śmierci samobójczej bliskiej osoby.