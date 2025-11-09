Kolejny odcinek S17 do budowy. GDDKiA ogłasza przetarg

Jaka firma zbuduje kolejny odcinek drogi ekspresowej nr 17 między Łopiennikiem a Krasnymstawem? Okaże się, gdy GDDKiA rozstrzygnie ogłoszony w piątek (7 listopada) przetarg. W tym roku ma być ogłoszony jeszcze jeden na fragment trasy obejmujący obwodnicę Zamościa.
Ogłoszenie o przetargu trafiło w piątek do Dziennika Urzędowego UE, a po weekendzie ma być już opublikowane na platformie zakupowej. Poszukiwany jest wykonawca budowy 9 kilometrów drogi ekspresowej, która nowym śladem ma przebiegać przez gminy Łopiennik Górny oraz Krasnystaw.
- Zacznie się przed Łopiennikiem, ominie centrum miasteczka od południowo-zachodniej strony, następnie zbliży się do drogi krajowej nr 17 i dalej pobiegnie wzdłuż niej. Kończyć będzie się w Zakręciu, przed zaplanowanym węzłem Krasnystaw Północ u zbiegu z ul. Polewaną - relacjonuje Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Dodaje, że między Łopiennikiem a Krasnymstawem przewidziano dwujezdniową drogę ekspresową z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach, a na całym odcinku osiem obiektów inżynierskich, w tym most nad rzeką Łopa, cztery wiadukty i trzy przejścia dla średnich i dużych zwierząt.
Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał za zadanie wykonać projekt budowlany, uzyskać pozwolenia na budowę czyli ZRID, a także wykonać całość i uzyskać pozwolenia na użytkowanie. Założono, że jeśli nie będzie odwołań, to umowa z wykonawcą zostanie podpisana w przyszłym roku.
Przypomnijmy, że cała budowa ekspresówki o długości 115 km, między węzłem Piaski Wschód a granicą z Ukrainą w Hrebennem, jest podzielona na dziewięć odcinków. Na sześciu umowy z wykonawcami są już podpisane, ale zaawansowanie prac jest różne.
Na początkowym etapie są np. budowy na odcinku Zamość Wschód-Zamość Południe oraz Tomaszów Lubelski-Hrebenne (30 km). W tym roku powinien zostać wydany ZRID dla fragmentu Zamość Południe – Tomaszów Lubelski (18,5 km).
- Złożyliśmy wnioski do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji ZRID dla odcinków Piaski Wschód – Łopiennik (16,3 km) oraz Krasnystaw – Izbica (18,8 km) i Izbica – Zamość Sitaniec (9,9 km). W tym roku chcemy ogłosić także przetarg na brakujący fragment S17 Zamość Sitaniec – Zamość Wschód (11,3 km), który domknie realizację tej trasy od Warszawy do Zamościa i dalej do granicy z Ukrainą- wylicza Minkiewicz.
Ostatnią częścią całej trasy będzie mniej więcej 2-kilometrowy odcinek w okolicy Hrebennego, który ma prowadzić bezpośrednio do granicznego terminala. - Opracowujemy dokumentację projektową dla tego odcinka drogi. Planujemy także budowę pary Miejsc Obsługi Podróżnych na funkcjonującej już obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Obecnie jesteśmy na etapie uzyskiwania decyzji ZRID - podsumowuje rzecznik GDDKiA w Lublinie.
Cała trasa ekspresowa S17 prowadzi z centrum Polski do granicy z Ukrainą. Już łączy np. Warszawę z Lublinem. Kierowcy korzystają z ponad 180 km S17 od węzła Warszawa Wschód na obwodnicy stolicy, aż do węzła Piaski Wschód oraz niespełna 10-kilometrowej obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.