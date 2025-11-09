Kolejny odcinek S17 do budowy. GDDKiA ogłasza przetarg

Ogłoszenie o przetargu trafiło w piątek do Dziennika Urzędowego UE, a po weekendzie ma być już opublikowane na platformie zakupowej. Poszukiwany jest wykonawca budowy 9 kilometrów drogi ekspresowej, która nowym śladem ma przebiegać przez gminy Łopiennik Górny oraz Krasnystaw.

- Zacznie się przed Łopiennikiem, ominie centrum miasteczka od południowo-zachodniej strony, następnie zbliży się do drogi krajowej nr 17 i dalej pobiegnie wzdłuż niej. Kończyć będzie się w Zakręciu, przed zaplanowanym węzłem Krasnystaw Północ u zbiegu z ul. Polewaną - relacjonuje Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dodaje, że między Łopiennikiem a Krasnymstawem przewidziano dwujezdniową drogę ekspresową z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach, a na całym odcinku osiem obiektów inżynierskich, w tym most nad rzeką Łopa, cztery wiadukty i trzy przejścia dla średnich i dużych zwierząt.

Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał za zadanie wykonać projekt budowlany, uzyskać pozwolenia na budowę czyli ZRID, a także wykonać całość i uzyskać pozwolenia na użytkowanie. Założono, że jeśli nie będzie odwołań, to umowa z wykonawcą zostanie podpisana w przyszłym roku.

Przypomnijmy, że cała budowa ekspresówki o długości 115 km, między węzłem Piaski Wschód a granicą z Ukrainą w Hrebennem, jest podzielona na dziewięć odcinków. Na sześciu umowy z wykonawcami są już podpisane, ale zaawansowanie prac jest różne.

Na początkowym etapie są np. budowy na odcinku Zamość Wschód-Zamość Południe oraz Tomaszów Lubelski-Hrebenne (30 km). W tym roku powinien zostać wydany ZRID dla fragmentu Zamość Południe – Tomaszów Lubelski (18,5 km).